Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Kia Picanto

Peu rentable pour les constructeurs, le marché des petites citadines est en voie d’extinction. Peugeot, Citroen, Opel, Seat et Ford ont tous jeté l’éponge. Quelques modèles historiques persistent à l’image de Renault avec la Twingo, Toyota et l'Aygo et Kia avec la Picanto. Un modèle important pour la marque en France car elle figure dans le top 3 de ses ventes.

Le design de la citadine coréenne a été revu en profondeur à l’occasion de ce second restylage. La nouvelle Picanto harmonise son style avec celui des dernières productions de la marque et notamment l’imposant SUV EV9. C’est bien simple, à l’avant comme à l’arrière, tout a été redessiné. La nouvelle calandre « Tiger Nose » court jusqu'aux feux avant désormais verticaux. A l'arrière, les feux, également nouveaux, sont reliés par une barre lumineuse horizontale.

Dans l'habitacle par contre, beaucoup moins d'évolutions. L'écran multimédia de 8 pouces de diagonale devient de série sur toutes les versions. Il accepte Android Auto et Apple Car Play, et peu accueillir 2 téléphones différents en Bluetooth. Les mises à jour du multimédia et de l'électronique peuvent également désormais se faire en ligne, sans besoin de passer en concession (en OTA, Over the air).

La gamme est structurée en trois niveaux de finition et deux motorisations essence. Le 1.0 T, trop coûteux à mettre aux normes disparaît du catalogue. La tâche est désormais confiée au petit 3 cylindres essence atmosphérique de 63 ch et au 4 cylindres de 79 ch. Seul ce dernier peut profiter d’une boîte automatique robotisée. La Kia Picanto profite de ses évolutions pour ajuster ses prix à la hausse avec un prix de départ désormais fixé à 15 990 €, toujours assorti de la garantie 7 ans/150 000 km. Retrouvez-nous dès demain en direct pour la découvrir en live.