Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Toyota Corolla

Voiture la plus vendue au monde avec plus de 50 millions d’exemplaires et dans le top 3 des compactes les plus vendues en Europe la Toyota Corolla s’offre un restylage. On observe quelques retouches sur la partie avant au niveau de la calandre et des entourages d’antibrouillards. En parallèle, Toyota propose de nouvelles jantes et enrichit le catalogue de deux coloris. A bord, les évolutions sont tout aussi légères avec de nouveaux motifs en relief. La Corolla s’offre surtout les services du nouveau système multimédia du groupe avec un écran central de 10,25 pouces avec graphisme haute définition et traitement antireflet. Ultérieurement elle pourra bénéficier d’un combiné d’instrumentation digital de 12,3 pouces (31,4 cm).

C’est sous le capot qu’il y a le plus de modifications. On y découvre la nouvelle génération de la motorisation hybride de Toyota. Deux motorisations hybrides sont toujours au programme de la Toyota Corolla 2023 mais leur puissance respective a été augmentée Ainsi la motorisation 1.8 voit sa puissance passer de 122 ch à 140 ch, tandis que la motorisation 2.0 passe de 184 ch à 196 ch. Ces gains ont été rendus possibles par des modifications sur les moteurs thermiques essence et électriques ainsi que sur l’unité de puissance (PCU) et l’ensemble boîte-pont. Enfin, la batterie lithium-ion a perdu du poids (- 18 kg) tout en étant plus puissante.

Dernières améliorations, celles dévolues à la sécurité et aux assistances de conduite. Ainsi l'assistant de trajectoire est capable désormais de réagir aux véhicules venant en sens inverse, on trouve également une aide à l’évitement des collisions lorsque le véhicule tourne à une intersection, une assistance à la réduction de la vitesse dans les virages et à l'évitement des collisions latérales, etc.

Retrouvez nous dès demain pour découvrir en live la Totota Corolla restylée.