Il fut un temps, ou les dimanches parisiens des passionnés d'automobile avaient les Champs-Élysées pour destination. Ils y découvraient les nouvelles Renault, Citroën, Mercedes, Fiat, Alfa Romeo ou Lancia. Aujourd'hui, les visiteurs de la célèbre avenue semblent s'être désintéressés des vitrines automobiles qui ferment leurs portes les unes après les autres.

La manière d’admirer, et d’acheter, les voitures a changé mais cette tradition des showrooms de prestige perdure de l’autre côté des Pyrénées. La fameuse avenue commerçante de Barcelone, le Passeig de Gracia, accueille les fleurons de l’automobile ibérique sur plusieurs étages. Mais pas question de se contenter de voitures à cette prestigieuse adresse catalane.

dailymotion Road trip Caradisiac - Casa Seat Cupra : plus qu'un show room

Dès l’entrée pourtant, c’est une Cupra qui n’existe pas encore qui accueille le visiteur. Le futur petit SUV Raval trône dans sa vitrine, manière de prévenir les Barcelonais que la nouvelle marque de Martorell est prête pour le phénomène de demain : la petite voiture électrique pas chère. Un élément à relativiser tout de même, car même si sa sœur jumelle, la Volkswagen ID2, promet de s’afficher aux alentours de 25 000 euros, aucune information n’a pour le moment, fuité quant au tarif de ce Raval.

Tapas et expo d'art contemporain

Non loin de la future Cupra, des Barcelonais sont penchés sur leur ordinateur. Car la Casa Seat est aussi un espace de coworking ou les télétravailleurs catalans passent leur journée dans un lieu accueillant et climatisé, ce qui, en plein été ne saurait nuire à leur concentration. Ni les œuvres d’art qui les entourent, pour des expositions temporaires des artistes locaux, ni les tapas servies au bar du lieu, ne semblent les distraire des réunions en visio dans lesquelles plusieurs d’entre eux sont plongés.

Mais une casa, de quelque marque automobile qu’elle soit, ne peut faire l’impasse sur son rôle de showroom et de concession automobile. Celle-ci se présente au premier étage ou, chacun dans son coin, Cupra et Seat proposent quelques modèles. Du côté de la marque la plus ancienne, qui fête ses 73 ans, deux SUV sont proposés : le grand Ateca et le plus petit Arona. À côté, Cupra la jeunette, qui n’a que 5 ans, expose elle aussi deux autos : le Formentor et la Leon.

Mais c’est tout au fond que deux petits scooters électriques viennent témoigner du futur de Seat, une fois que Cupra aura le champ libre et sera la seule des deux marques à fabriquer des voitures espagnoles. Ces deux roues électriques MO 125 Performance préfigurent l’après 2030 et la nouvelle orientation de Seat, vers une « autre forme de mobilité » comme se plaisent à le répéter ses dirigeants. D’ici là, la Casa Seat aura le temps de se reconfigurer elle aussi.