Road trip Volvo en Suède : interview de Mattias Berglund, responsable des motorisations (vidéo)

Le XC40 P8 Recharge, toute première voiture 100 % électrique commercialisée par Volvo, a été présenté il y a quelques mois et sa fiche technique est étonnante : deux moteurs offrant une puissance cumulée de 408 ch et quatre roues motrices permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,8 s, ainsi qu'une batterie de 78 kWh autorisant une autonomie supérieure à 400 km et pouvant être rechargée à 80 % en 40 minutes via une borne 150 kW. Pour un coup d'essai, cela semble être un coup de maître !

Toutefois, à première vue, Volvo ne fait que rentrer dans le rang. À de rares exceptions près, tous les constructeurs ont en effet ajouté quelques électriques à leur gamme. Sauf que Volvo ne fait pas les choses à moitié : ce XC40 n'est que le premier de nombreux autres et, d'ici 2025, le constructeur estime que 50 % de ses ventes seront des électriques. Et 100 % en 2040.

De passage au siège Volvo de Göteborg, nous avons pu discuter de ce programme extrêmement ambitieux avec sans aucun doute la personne qui en sera le principal artisan : Mattias Berglund, responsable stratégique du développement des motorisations de Volvo.