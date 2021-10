Route de nuit - Boxster & Cayman, les meilleures des Porsche? (livre)

Bien sûr, tout le monde adore la 911 (et votre serviteur le premier). Mais puisque nous sommes entre nous, on peut bien s’avouer les choses : les Boxster et Cayman, avec leur architecture plus équilibrée du fait de l’implantation du moteur en position centrale arrière, délivrent un plaisir de conduite plus intense encore, à plus forte raison quand ils se dotent d’un moteur à 6 cylindres.

Trois ans s’écoulèrent entre la présentation du concept-car Boxster, en janvier 1993 au salon de Detroit, et la commercialisation du modèle de série. Mais dès avant le lancement officiel, le constructeur avait déjà enregistré 10 000 précommandes. Vingt-cinq ans plus tard, le Boxster franchissait le cap des 357 000 exemplaires écoulés.

Des résultats qui font du Boxster et du Cayman, le coupé qui en a été dérivé en 2005, un véritable succès commercial et industriel que Sylvain Reisser, journaliste au Figaro, raconte en 190 pages à la fois solidement documentées et richement illustrées.

Si l’auteur se montre précis sur les caractéristiques techniques des différentes versions qui se sont succédé au fil des ans, il a surtout la bonne idée de bien montrer comment la saga s’inscrit dans l’histoire de Porsche et, surtout, dans le contexte socio-économique des différentes époques traversées, en prenant comme point de départ les modèles alignés par la marque aux 24 Heures du Mans 1953.

Sont ainsi retracées toutes les diversifications tentées par Porsche, de la 914 à la 928 en passant par les 924/944 et autres 968, pour mieux expliquer le cheminement ayant conduit la marque à produire le Boxster, malgré un contexte pour le moins difficile au mitan des années 90.

Il y a du texte, c’est dense, mais le récit n’est jamais ennuyeux à lire, d’autant qu’aucune des turbulences traversées par la marque n’est passée sous silence.

Des documents variés (photos, anciennes publicités…) illustrent le propos, tandis qu’apparaissent çà et là les différentes évolutions de la 911, figure tutélaire dont les Boxster et Cayman font parfaitement fructifier l’héritage.

Pour toutes ces raisons, on ne peut que recommander chaudement cet ouvrage aux amateurs d’automobile (et de Porsche en particulier) qui trouveront un excellent moyen d’améliorer leur culture générale.

On le prescrira aussi aux allergiques à la marque (il y en a, paraît-il), qui risquent simplement de se mettre en chasse d’un Boxster une fois l’ouvrage refermé. Il y a pire, comme effet secondaire.