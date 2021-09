Route de nuit - "Je ne sais pas ce que la reine pense du nouveau Defender." (Interview)

Le Defender est plus qu’une voiture, c’est une institution. Cela donne-t-il plus de pression à ses concepteurs ?

Oui, absolument. L’ancien modèle a duré 70 ans. Nous l’aimons tous encore, mais il avait plus que fait son temps. Et comme on a attendu longtemps, il ne fallait pas rater son remplacement. Il y avait tellement d’opinions différentes, parfois diamétralement opposées, sur la façon dont il fallait concevoir le nouveau modèle. Alors nous avons établi une stratégie qui consistait non pas à concevoir non pas le Defender d’aujourd’hui mais bel et bien celui de demain, tout en respectant l’héritage de l’ancien modèle.

Quelles ont été les principales difficultés ?

Il a fallu retrouver le charisme du Defender, avec une silhouette très distinctive. Il ne fallait pas non plus que l’auto soit juste bonne en off-road, il fallait qu’elle ait aussi de bonnes manières sur la route, qu’elle soit une voiture facile à utiliser, plaisante à conduire et raffinée. Il fallait aussi que ce soit une bonne familiale, confortable, pour la vie quotidienne. Enfin, elle devait être connectée au monde qui l’entoure, toujours en éveil et facile à mettre à jour.

Pourquoi un client choisirait-il un Defender plutôt qu’un Discovery, modèle déjà très capable en off-road ?

Le Discovery est excellent en off-road, mais le Defender ira encore plus loin. Et ce qu’on sait de nos études, c’est que les propriétaires de Defender les utilisent vraiment en off-road. Au-delà, il y a un vrai confort mental à utiliser une voiture dont on sait qu’elle permettra de franchir à la plupart des difficultés qui peuvent se présenter sur votre chemin, comme par exemple une route entièrement inondée...

Le Defender V8 3 portes, avec son châssis court et son puissant V8, s’apparenterait presque à une version sportive. A-t-il été conçu à cette fin ?

On voulait qu’il soit vraiment amusant sur la route, notamment dans le mode Dynamic qui est spécifique à cette version. Avec 525 ch, ce Defender peut aller vite avec un son fantastique. Ce n’est pas une voiture de sport, mais c’est assurément un modèle à connotation sportive. Et la demande est forte, au point que les carnets de commande sont pleins. La demande vient d’un peu partout dans le monde, de l’Angleterre à l’Amérique en passant bien sûr par le Moyen-Orient…

Le Defender a une utilisatrice célèbre, qui est la reine d’Angleterre. Savez-vous ce qu’elle a pensé du nouveau modèle ?

Je ne le lui ai pas présenté, mais elle l’a vu, tout comme le reste de la famille royale. Je ne sais pas ce qu’elle en a pensé, mais j’espère le savoir un jour…

Merci Stuart. Rendez-vous dans 70 ans pour le prochain Defender ?

Haha, on se reverra probablement légèrement avant !