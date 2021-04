Route de nuit - L'automobile et le dessin animé ? Une affaire de nostalgie, camarade

La nostalgie est rarement objective et se fiche pas mal des critères esthétiques. Il en va ainsi des passionnés d’automobile qui, enfants, ont forgé leur vocation dans les années 80. Ces quinquas d’aujourd’hui préfèrent se souvenir des voitures qui peuplaient leurs dessins animés, plutôt que de leur scénario banal et de leurs performances graphiques bancales. Ils les découvraient au cours de leurs mercredis après-midi de tartines Nutella, au fil de l'émission "Vitamines" sur TF1 (animée un temps par la chanteuse Karen Cheryl) ou de Récré A2, présenté par le monument Dorothée sur Antenne 2, qui ne s'appelait pas encore France 2.

Sauver le monde en voiture

Il suffit de jeter un œil, même distrait, sur l'un de ces programmes pour se rendre compte que la qualité de l'animation ne figurait pas vraiment au cahier des charges des chaînes. En témoigne la série Pole Position diffusée en 1985 sur TF1. On y retrouvait, au fil des épisodes, les deux héros, Lise et Luc, chargés de sauver le monde au volant d'improbables bolides : une espèce de concept-car pour lui, et une Ford Mustang pour elle. La précision est importante, car il est quasiment impossible de reconnaître le pony car en se contentant de regarder la série de 24 épisodes.

Autre série, beaucoup plus populaire, et diffusée à la même époque, le fameux Inspecteur Gadget et son entêtant générique. Le flic le plus connu des petits avait réussi un premier fait d'armes : échapper aux mastodontes TF1 et Antenne 2. Il était diffusé tous les samedis sur FR3 (le France 3 du XXe siècle). Le policier moyennement doué avait lui aussi une auto. Cette Gadget-o-mobile était d'ailleurs du genre précurseur. Outre qu'elle fut transformiste, se changeant en camionnette ou voiture de police rapide, c'était une sorte de monospace avant l'heure, puisque le dessin animé date de 1983, et que le premier Renault Espace est né un an plus tard.

Le pape du dessin animé français

Ces deux séries d'animation ont un point commun : l'automobile. Mais un autre fil rouge les reliait. Leur créateur commun était Jean Chalopin, le pape français de l'animation de ces années-là a également adapté pour la télé Michel Vaillant d'après les albums de Jean Graton et diffusé en 1991. C'est aussi à ce producteur que l''on doit Les mystérieuses cités d'or, Ulysse 31 et les Bisounours, qui n'ont pas grand rapport avec l'automobile, mais qui ont durablement imprégné les gamins de ces années-là.

Mais il est une autre série animée des années 80 qui a contribué à la passion de l'automobile et qui ne doit rien à Jean Chalopin. Ces Fous du volant, dont les courses délirantes (du titre original de la série : wacky races) étaient menées par des antihéros absolus : Satanas, son chien Diabolo et leur auto : la Demon. La série est une pionnière du genre puisqu'elle a été diffusée dès 1969 en France, sur la deuxième chaîne qui était en couleur depuis deux ans.

Cet âge d'or de l'automobile animée semble pourtant fort lointain. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que la bagnole a toujours droit de citer dans les programmes pour enfants ? Pour le savoir, nous avons contacté un expert en la matière. Even Gazeau a 11 ans, et des chaînes de télé spécialisées (Gulli, Cartoon Network, etc) à Youtube, il a passé au peigne fin tous les canaux de distribution. Son verdict ? C'est mort. "Le seul dessin animé de voitures dont je me souvienne, c'est Les fous du volant qu'on nous a montré en maternelle, en DVD". Quand il se tourne vers sa petite sœur Daphné, l'affaire n'est pas mieux engagée. Ses dessins animés favoris ? "Polly Pocket et Barbie". Even, lui, penche plutôt Slugterra et Foot de rue extrême.

Les dessins animés ont donc tourné la page de l'automobile. Et leurs spectateurs ? Pas vraiment. Even a toujours des petites autos, et l'auto préférée de Daphné, c'est le Peugeot 5008. Parce que c'est la voiture de son papa ? Il serait injuste de le soupçonner. Rien donc n'est perdu, à condition que les Jean Chalopin du XXIe siècle les entendent.