Route de nuit: le Mercedes Classe G au bal des vampires

Lancé il y a plus de 40 ans et écoulé à plus de 400 000 exemplaires, le Mercedes Classe G est un mythe roulant, dont la légende s’est à la fois forgée sur les terrains les plus hostiles et le pavé des quartiers chics des grandes villes.

Alors que le modèle s’apprête à opérer sa mue électrique, condition sine qua non de sa survie, Mercedes est bien décidé à en faire fructifier l’héritage.

Le constructeur a ainsi récemment mis en ligne un site dédié à la communauté des fans du G, le G-Class Private Lounge, une sorte de réseau social dont le propos est de fédérer les amateurs du célèbre tout-terrain à travers la planète. Au programme : du contenu exclusif, des animations, ainsi qu’un forum de discussion.

En parallèle, Mercedes a mis en ligne le film Immortal love, un court-métrage de plus de 8 minutes à connotation fantastique, qui met en scène des vampires. Le message : « une voiture qui impressionne par sa longévité mérite des conducteurs immortels. »

Ce film est notamment joué par la chanteuse soul / Rnb néerlandaise Rimon, qui joue le rôle d’une jeune star du rap. Elle est aussi un vampire, ce que son petit ami ignore…et manque de payer cher à l’occasion d’une party des plus glamours auxquels les invités - tous vampires sauf un, donc - se sont bien sûr rendus en Classe G.

Le résultat est un film chic, léché, dont l'esprit n’est pas sans rappeler le célèbre Thriller de Michael Jackson, et que nous vous invitons maintenant à découvrir ci-dessous.