Route de nuit - Simon Hantaï, star de la collection Renault

Du 18 mai au 29 août 2022, la Fondation Louis Vuitton à Paris accueille « l’exposition du centenaire » consacrée à Simon Hantaï’. Plus de 130 pièces racontent l’œuvre de cet artiste né en Hongrie en 1922 et mort à Paris en 2008.

Cette belle rétrospective nous rappelle que Simon Hantaï fait partie des artistes majeurs dont de nombreuses œuvres ont été rassemblées au sein de la collection Renault.

On a un peu oublié, aujourd’hui, cette formidable aventure que fut le mécénat d’art initié à la Régie Renault sous la présidence de Pierre Dreyfus. On ne soupçonne pas la richesse et la variété de la collection d’art moderne qui a été réunie par Renault et dont Anne Hindry a été chargée de la conservation.

Hélas, les œuvres sortent peu. Qui se souvient aujourd’hui des décors de Jesus Rafael Soto dans le hall d’accueil ou des créations de de Jean Dubuffet qui décoraient les murs des restaurants de l’ancien siège social de Boulogne Billancourt?

La collection renferme une infinité de trésors signés Tinguely, Vasarely, Michaux, Miró, Erro. et Simon Hantaï… Claude-Louis Renard en fut l’initiateur. Proche d'André Malraux, il avait été embauché à la Régie Renault en 1954. Muté à sa demande à New York, Claude-Louis Renard découvrit aux États-Unis les peintres en vogue à cette époque et assista aux premières expositions de débutants nommés Warhol, Rauschenberg ou Lichtenstein !

Il fut frappé par le rôle fondamental joué par les grandes entreprises américaines, à travers leurs fondations qui participaient activement à l'émergence et au soutien de ces jeunes talents. Il imagina l’adaptation du concept en France et particulièrement chez la Régie Renault.

Il suggéra au président de l’époque, Pierre Dreyfus, la création de « Recherches, Art et Industrie ». Le projet vit le jour en 1967, puis fut mis en sommeil quand Georges Besse prit le pouvoir avec le souci de faire des économies sur tous les fronts.