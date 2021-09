Route de nuit - Tour de Corse historique, la plus belle course de l'année?

Arrêtez tout ! Vous avez encore une petite semaine pour trouver un billet pour la Corse et assister au passage des 350 voitures - un record ! - engagées dans la 21ème édition du Tour de Corse historique, du 4 au 9 octobre.

« Malheureusement, même en augmentant la liste des engagés, nous n’avons pu satisfaire l’ensemble des demandes et nous le regrettons. Cette année, nous aurons trois anciens vainqueurs de l’épreuve au départ. Des équipages en provenance de 15 pays, dont quatre des Etats-Unis. C’est inédit ! » se félicite Marie-Ange Dini, Directrice de l’Organisation du Tour de Corse Historique.

Parmi les grands noms engagés, citons notamment Alain Oreille, ex-champion du monde des rallye en Groupe N, en Porsche 911, mais aussi Philippe Gache (Mazda RX-7), ou bien encore Bruno Saby, en Ford Capri 2300, et Bernard Béguin, quadruple champion de France, qui au volant d’une Porsche officiera en tant qu’ouvreur.

Au programme des 5 jours d’épreuve, 900 km de roulage dont 550 de liaison et 350 composant les 18 épreuves spéciales chronométrées, au départ de Porto-Vecchio. Ensuite, direction Borgo, Calvi, Propriano et retour à Porto-Vecchio.

Le succès des épreuves de ce type – on pense aussi par exemple au Tour Auto, qui s’est couru un mois plus tôt – témoigne de la vitalité du secteur de l’automobile ancienne. En ces temps d’électrification débridée, jamais peut-être les grondements des bonnes vieilles gamelles ne nous ont autant donné le grand frisson. Profitons-en, donc, à plus forte raison dans le cadre enchanteur des routes corses.