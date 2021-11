Route de nuit - VTC : une série courte qui laisse le souffle court

Sur le papier, le scénario a un air de petite fille aux allumettes. Une conductrice de VTC, accro aux amphétamines a perdu la garde de sa fille et se voit obligé de dormir dans sa voiture en attendant de rembourser ses dettes et de récupérer son enfant. Mais il ne faut surtout pas se fier à ce pitch de mélo. VTC ne se chauffe pas de ce bois-là, mais de celui, sec et nerveux de ses deux concepteurs : Sébastien Drouin à l'écriture, et Julien Bittner à la réalisation.

Les deux larrons n'ont jamais réalisé de série, et ça se voit. Ils ne sont encombrés d'aucuns des codes du genre, n'en ont fait qu'à leur tête et c'est bien ce qui fait le sel de ces 5X20mn, à regarder obligatoirement d'une traite et forcément baptisée VTC. L'ensemble des épisodes se déroule durant une seule nuit, de 18 heures à 6 heures, le lendemain matin. Au cours de cette virée nocturne, on ne quitte pas la Citroën C5 Tourer, l'instrument de travail et la maison de Nora.

Ce personnage est d'ailleurs l'un des points forts de la saga. Nora est interprétée par Golshifteh Farahani qui trouve là son premier rôle dans une série. La comédienne franco-iranienne qui, au cinéma, alterne les films d'auteur (Paterson de Jim Jarmush, Un divan à Tunis de Manele Labidi) et les blockbusters (Pirates des caraïbes, de Joachim Ronning, Exodus de Ridley Scott) trouve ici le ton juste, avec le détachement et la fausse naïveté qui sied à cette héroïne.

Embourbée dans des affaires de drogue et aux prises avec un réseau mafieux, elle semble survoler l'atrocité de sa vie et de ses ennuis avec un détachement bienvenu, qui évite à la série de se vautrer dans les larmes. Grâce à Golshifteh Farahani et aux auteurs de la série qui l'on choisit et dirigé, il est urgent d'embarquer à bord de ce VTC. La série, diffusée sur Canal + le 1er novembre, est désormais disponible en replay sur mycanal pour les abonnés.