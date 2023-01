Renault dispose d’un des plus vastes stands de ce salon de Bruxelles, stratégie qui lui permet d’exposer une gamme variée et bien sûr largement électrifiée.

L’accueil sur le stand est assuré par l’Austral, prétendant au titre de voiture de l’année finalement remporté par le Jeep Avenger. Ce SUV compact, qui fait valoir une présentation intérieure de qualité, une bonne habitabilité arrière et une modularité optimisée grâce à une banquette arrière coulissante, ne présente aucun point véritable point faible. Notez qu’il fait l’impasse sur les motorisations diesel, mais propose des moteurs essence et hybride d’une puissance de 130, 160 et 200 ch.

La Mégane E-Tech, autre nouveauté d’importance présente sur le stand, connaît un bon démarrage commercial. Elle le doit à un design plaisant, à une présentation intérieure des plus valorisantes et à un châssis bien conçu qui lui permet d’offrir une agréable expérience de conduite. De quoi faire passer la pilule de tarifs plutôt élevés pour une berline compacte, avec une gamme qui s’affiche entre 39 000 et 44 000 € hors bonus.

A Bruxelles, le Losange expose par ailleurs l’Arkana, lui aussi très bien accueilli par la clientèle, qui l’apprécie notamment en version hybride, et l’on retrouve les bien connus Captur, Clio, Zoe et autre Twingo. Et tout comme au Mondial de l’auto parisien, le Kangoo s’expose lui aussi en électrique.

Côté concept-cars, relevons la (réjouissante) présence de la 4Ever Trophy, modèle qui préfigure la future 4L électrique, de la R5 Prototype qui annonce la future citadine électrique de la marque, ainsi que du concept Scenic Vision, avant-goût d’un crossover familial que la marque lancera en 2024. Un détour s’impose donc sur ce stand, mitoyen de ceux d’Alpine et Dacia.