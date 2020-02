Salon de Genève 2020 - Hyundai annonce la nouvelle i20

Hyundai poursuit le renouvellement de son offre de citadines. Dans la foulée de l'i10, il s'apprête à dévoiler une toute nouvelle i20. Ce sera la troisième génération de cette rivale des Peugeot 208 et Renault Clio.

L'i20 millésime 2020 sera le premier modèle proposé en Europe avec le nouveau style de Hyundai, nommé "Sensuous Sportiness". En clair, l'auto aura un style plus athlétique, avec des lignes plus anguleuses, des plis de carrosserie plus marqués. Il ne faut toutefois pas s'emballer devant les premiers dessins publiés par la marque. Le modèle de série sera nettement moins dynamique. Les prototypes ont montré que la silhouette ne sera pas surbaissée !

On peut toutefois retenir les grandes lignes des croquis, avec par exemple des optiques étirées qui sont liées à la calandre et des feux qui forment un crochet du côté des ailes. L'i20 proposera de nouveau une silhouette bicolore.

La marque n'a pas donné d'avant-goût de l'habitacle, mais a communiqué une information qui indique qu'il y aura une sacrée montée en gamme : la présence sur les versions hautes de deux écrans de 10,25 pouces en enfilade, un pour l'instrumentation, un pour la radio-navigation.

Cette nouvelle i20 prendra son premier bain de foule le mois prochain au Salon de Genève.