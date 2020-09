Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Mercedes: le grand jeu

Mercedes est le champion en titre du premium, avec 2,38 million de voitures écoulées en 2019, soit 190 000 de plus que son éternel rival BMW. La marque à l’étoile a vu ses ventes progresser ces dernières années grâce à des modèles de grande diffusion tels que les Classe A et Classe B, auxquels s’ajoutent une très large gamme de SUV, qui va du très urbain GLA au très familial GLS en passant par le très prisé GLC.

Le constructeur suit aussi la voie de l’électrification progressive de sa gamme, en lançant des motorisations hybrides (essence ou diesel) et des modèles « zéro émission » tels que l’EQC, un SUV familial doté d’environ 400 km d’autonomie.

Mais Mercedes ne serait pas Mercedes s’il négligeait les valeurs sûres que sont ces grandes berlines qui ont assuré sa renommée. La Classe E a bénéficié d’un sérieux restylage cette année, tandis que la Classe S, bien qu’en fin de carrière, continue de dominer les ventes de la catégorie des limousines à travers la planète.

Le mythe se porte bien, merci pour lui. Et continue de faire rêver avec des productions estampillées AMG toujours plus puissantes et toujours plus folles, à l’image de cette époustouflante AMG GT Black Series qui facture ses 730 ch au tarif de 361 500 €. Un autre monde.

Mercedes Classe A : en vedette

En bref N°1 des ventes de compactes premium dans le monde Concurrence: BMW Série 1, Audi A3... Disponible en hybride rechargeable Gamme à partir de 28 500 €

Longtemps absent de la catégorie des compactes premium, Mercedes en est devenu le champion incontesté avec sa Classe A (et son pendant monospace la Classe B) : 527 000 exemplaires écoulés l’an dernier à travers la planète, en hausse de…29% !

Si le style de la A reste classique, son contenu technologique impressionne avec ce spectaculaire combiné instrumentation / multimédia faisant face au conducteur, qu’accompagne le désormais célèbre système de commande vocale qui s’active d’un « Hey, Mercedes. » Les aérateurs en forme de turbine assurent quant à eux le petit effet « Wahou » qui met de bonne humeur chaque matin au moment de démarrer sa voiture.

Bien que longue de 4,42 m, la Classe A n’est en revanche pas un modèle d’habitabilité. Son volume de coffre de 370 litres est inférieur à celui de la nouvelle Audi A3, pourtant plus courte de 8 cm.

Pour animer l’auto, on trouve une palette de moteur des plus vastes. Les blocs essence développent ainsi 109, 136, 163 et 224 ch, à quoi s’ajoutent des versions AMG de 306 et 421 ch ! En diesel, les puissances s’établissent 116, 150 et 190 ch. Enfin, mentionnons l’existence d’une version hybride rechargeable, la A250e, forte d’une puissance cumulée de 218 ch (couple de 450 Nm), et dont l’autonomie électrique atteint 77 km dans des conditions optimales d’utilisation.

Mercedes Classe E : la référence

En bref La routière premium la plus vendue dans le monde Concurrence: BMW Série 5, Audi A6... Disponible en hybride rechargeable diesel Gamme à partir de 58 500 €

On peut lui préférer l’Audi A6 ou la BMW Série 5, mais la Mercedes Classe E reste le mètre-étalon de la catégorie des routières familiales premium. Cette suprématie a encore été confirmée en 2019, où elle s’est écoulée à 418 000 exemplaires à travers le monde, contre 378 000 Série 5 et 262 000 A6 : pour qui en douterait, la patronne est celle qui arbore une étoile au bout de son capot.

Arrivé à mi-carrière, le modèle actuel bénéficie d’un rajeunissement esthético-mécanique. La nouvelle mouture se reconnaît notamment à sa calandre redessinée, ses boucliers remodelés et ses feux arrière étirés. A bord, on relève l’apparition – sur les versions haut de gamme – d’un nouveau volant multibranches constellé de commandes qui pour la plupart sont digitales.

Sous le capot, la Classe E reste une championne du diesel avec une gamme qui démarre à 194 ch (E 220d) pour culminer à 330 ch (E 400d) en passant par une version hybride rechargeable diesel (E 300) dont la puissance cumulée atteint 306 ch et dont l’autonomie électrique s’établit à 56 km (batterie de 13,5 kWh). La gamme de prix s’échelonne de 55 800 € (E 220d) à 90 700 € pour l’ E 53 AMG 4MATIC+ BVA9 de 435 ch. Il faut compter un surcoût de 2 200 € pour disposer de la carrosserie break, toujours très recherchée sur le marché de l’occasion.

Mercedes GLA : tout pour plaire

En bref SUV urbain +10 cm en hauteur et -1,5 cm en longueur par rapport au premier GLA Equipement high-tech de pointe Gamme à partir de 41 900 €

La catégorie des SUV citadins est en plein essor, et Mercedes, pour y briller, a profondément renouvelé son GLA en fin d’année dernière. Le nouveau venu cultive la ressemblance avec son grand frère le GLC, jusqu’à se doter d’une troisième fenêtre latérale qui étire visuellement son profil.

Bien que plus court de 1,5 cm que son prédécesseur, le nouveau venu annonce un espace aux jambes en nette progression pour les passagers arrières (+11,6 cm, sachant que la banquette arrière coulisse sur 14 cm). L’auto s’élève également de 10,4 cm afin d’être mieux apparentée à la catégorie des SUV que par le passé, et pour mieux marquer sa différence avec la Classe A.

Du côté des aspects pratiques, on apprécie le découpage 40/20/40 de la banquette arrière permettant de charger des objets longs. Avec 435 litres en configuration standard, le volume de coffre reste inférieur aux 505 litres du BMW X1.

Le GLA dispose, en série ou en option, d’équipements dernier cri en matière d’aide à la conduite. On citera ainsi l’assistant d’angle mort (fourni d’office) qui fonctionne même à l’arrêt, ceci afin d’éviter les chocs avec un cycliste arrivant alors que vous êtes sur le point d’ouvrir la porte.

Côté moteurs, Mercedes a retenu des 4 cylindres essence et diesel. On relève notamment la présence, sous le capot du GLA 200, du bloc 1.3 partagé avec le groupe Renault, fort de 163 ch et accouplé à une boîte automatique à 7 rapports. Ses émissions de CO2 s’établissent à 129 g/km. Au-dessus, on trouve notamment un 2 litres 306 ch animant la version AMG, fort de 400 Nm de couple et expédiant le 0 à 100 km/h en 5,1 s. Des blocs diesels de 150 ch (GLA 180d) et 190 ch (GLA 200d) complètent le dispositif.

Le GLA dispose de moteurs essence et diesel de 150 à 421 ch. Une version hybride essence de 218 ch figure au catalogue. Forte de 70 km d’autonomie en mode électrique, elle est facturée 48 399 €.

Mercedes GLB : champion de polyvalence

En bref SUV familial compact à 7 places +22 cm par rapport au GLA A partir de 45 350 €

Trop juste pour vous, le GLA ? Qu’à cela ne tienne, la maison Mercedes vous propose la taille du dessus avec le GLB, plus long de 22 cm (soit 4,63 m), doté de 7 places (contrairement au GLC de taille supérieure) et d’un volume de chargement pouvant atteindre 1,8 m3.

Le constructeur a pris soin de bien différencier visuellement les deux modèles, avec un GLB au style plus carré et sa proue quasi-verticale qui l’apparenterait presque à un « Command car » militaire. Avec ses grandes roues et ses barres de toit, l’engin est taillé pour les escapades familiales au long cours, le volume de coffre s’établissant à 560 litres en configuration 5 places.

On retrouve bien sûr à bord en série le très valorisant système multimédia MBUX (Mercedes-Bens user Experience), ses deux écrans faisant face au conducteur et sa commande vocale « Hey, Mercedes ».

Les moteurs essence et diesel sont les mêmes que ceux du GLA (diesel 150 et 190 ch, essence 163 à 306 ch), mais le GLB n’est pas (pas encore ?) disponible en hybride essence.

S’il est plus cher de 13 700 € qu’un monospace Classe B, le GLB est aussi le meilleur concurrent d’un GLC vieillissant, pas plus spacieux et affiché à partir de 53 100 €

Mercedes-AMG GT-R : la bête

En bref Coupé ultrasportif biplace V8 biturbo 4.0 585 ch 0 à 100 km/h en 3,5 s A partir de 179 651 €

Avec la Mercedes-AMG GT-R, on entre dans la catégorie des superlatifs. Tout ici est démesuré, à commencer par le V8 biturbo 4.0 développant quelques 585 ch, puissance transmise aux roues arrière par l’intermédiaire d’une transmission Getrag double embrayage à 7 rapports. Le résultat, c’est un 0 à 100 km/h expédié en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire (3,6 secondes) et une vitesse maximale de…318 km/h, le tout servi par une bande-son mécanique absolument démoniaque.

Affichée à partir de 179 651 € (hors malus…), l’auto comprend tout de même quelques options dont il serait regrettable de se priver. On citera par exemple la peinture verte AMG Magno, absolument indispensable bien que facturée 7 600 €. On ajoutera au passage les freins céramique à 8 650 €, en même temps que l’habillage du berceau moteur en carbone à 1 600 €.

Il ne restera alors plus qu’à profiter du caractère diabolique ce cette beauté au comportement routier rigoureux, mais dont les pneus arrière de 325 de large ne demandent qu’à partir en glisse à la moindre sollicitation, avec la complicité d’un système de contrôle de la traction qui sait faire preuve, si on le lui demande gentiment, d’un caractère extrêmement permissif.

