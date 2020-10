Salon de l'auto Caradisiac - Promos : 8 voitures à prix cassés

Une petite citadine : Mitsubishi Space Star

La petite Space Star profite d'un rabais de 2 000 €, composé de 1 500 € de remise et 500 € d'aide à la reprise. Alors oui, chez les petites citadines, il y a des offres plus importantes. Mais la japonaise a deux atouts qui font d'elle une jolie affaire. Déjà, un rapport prix/équipements canon. En effet, avec la promo, la finition de base In commence à 9 990 € (moteur essence 71 ch) avec en série clim, radio, rétros électriques et capteur de pluie. Les Twingo ou C1 ne peuvent rivaliser ! Le deuxième atout, c'est une garantie de 5 ans.

Une citadine : Ford Fiesta

En matière de promos, Ford est l'un des plus généreux. Il casse les prix sur la citadine Fiesta, qui n'est pourtant pas un modèle dépassé dans la catégorie, au contraire : la Fiesta est à jour en matière de technologies et affiche de belles qualités routières. Cela n'empêche donc pas un joli rabais, avec une offre de reprise de 4 000 €. Le rabais s'applique à partir de la finition Cool & Connect, qui a en série : clim, écran tactile 8 pouces, régulateur de vitesse, rétros électriques et dégivrants ou encore aide au maintien dans la voie. La ristourne va jusqu'à 24 % avec le petit essence de 75 ch, et 22,3 % avec le plus recommandable Ecoboost 95 ch.

Une compacte : Opel Astra

Opel est particulièrement généreux sur sa compacte Astra. En octobre, il y a carrément un rabais de 5 500 €, composé de 3 000 € de remise et 2 500 € d'aide à la reprise. Cela donne donc jusqu'à - 25 % sans avoir à négocier, sur le modèle de base avec moteur essence de 110 ch. La radio sur écran tactile 7 pouces, le régulateur de vitesse et la clim manuelle sont de série. On peut demander davantage (au moins 6 000 €) sur les modèles haut de gamme.

Une berline familiale ou un break : Peugeot 508

En cette rentrée, Peugeot fête ses 210 ans. Mais c'est lui qui fait des cadeaux à ses clients, avec de généreuses remises dans les concessions. Le Lion casse notamment les prix sur la 508, modèle pourtant récent (il fête ses 2 ans). La promo affichée est de 6 000 €, officiellement sur une sélection de véhicules en stock, mais on peut facilement avoir ce généreux coup de pouce sur une commande. Avec le Blue HDI 130 ch, le rabais atteint 17,7 %. Sur un véhicule haut de gamme en stock, vous pouvez réclamer davantage, au moins 7 000 €. La ristourne concerne aussi le break SW.

Un petit SUV : Skoda Kamiq

Le Kamiq, c'est le dernier né des SUV Skoda. Il est arrivé dans les concessions il y a un an. Et pourtant, la marque le brade déjà ! Il faut dire que la concurrence sur ce segment est très forte, avec les incontournables 2008 et Captur. Skoda mise donc sur la promo pour attirer et n'hésite pas à afficher un rabais record dans la catégorie de 4 700 €. Ce rabais commence sur le moteur essence 116 ch et le deuxième niveau Ambition, déjà richement doté avec jantes 16 pouces, clim auto, radars de recul, écran tactile 8 pouces, freinage automatique d'urgence et alerte franchissement de ligne blanche. Ce modèle passe ainsi de 24 440 à 19 740 €, soit - 19 %.

Un SUV compact : Nissan Qashqai

Le crossover compact de Nissan est en fin de carrière, la nouvelle génération étant lancée en 2021. C'est donc le moment de faire une belle affaire, le modèle restant dans le coup. En ce moment, il y a une offre intéressante sur la série limitée Qashqai N-TEC, très bien dotée avec vision 360°, conduite semi-autonome ProPilot, navigation. La N-TEC a un rabais de 6 500 €. Ce qui met la version à moteur essence 140 ch à 26 000 € au lieu de 32 500 €, soit - 20 %. Il y a en plus 3 ans d'entretien offerts ! On l'a dit, le modèle est en fin de vie et les vendeurs seront assurément généreux sur le reste de la gamme. Demandez au moins 5 500 € sur le cœur de gamme N-Connecta, lui aussi bien doté.

Un monospace : Renault Espace

L'Espace vient d'être restylé. Mais cela n'a pas remis les compteurs des promos à zéro ! Le véhicule profite officiellement d'un rabais de 5 500 €. Sauf qu'il est hyper facile de demander beaucoup plus sur ce modèle, qui souffre de la concurrence des SUV. Déjà, on peut rappeler aux vendeurs que Renault a déjà affiché des rabais de 7 000 €. Mais clairement, sur un modèle haut de gamme Initiale Paris à moteur diesel affiché 56 300 € au prix catalogue, réclamez au moins 10 000 € de rabais. Le bon point est que l'équipement est au top, avec désormais en série phares Matrix LED, conduite semi-autonome et roues arrière directrices.

Un modèle hybride : Toyota C-HR

Les voitures hybrides rencontrent le succès. Est-ce une raison pour ne pas les brader ? "Non" peut répondre le grand spécialiste du genre, Toyota. Le japonais, qui dispose d'une belle avance sur la concurrence, n'hésite pas à proposer de grosses offres sur ses modèles hybrides. Elles ont même été renforcées en cette rentrée. Ainsi, sur le crossover C-HR, on a 4 000 € de remise et 1 000 € d'aide en cas de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans. Soit 5 000 € de coup de pouce et une ristourne qui peut atteindre 17 %. Vous voulez un véhicule plus sage ? Il y a jusqu'à 4 500 € d'aide sur la Corolla hybride, soit - 16 %.