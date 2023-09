En direct du salon de Munich 2023 (vidéo) - Tesla Model 3 restylée : la star discrète

L’espace de Tesla dans la « Messe » de Munich est assez petit et discret. Mais à côté du Model Y exposé se cache pourtant l’une des nouveautés les plus attendues de ce salon allemand : la fameuse Model 3 restylée, celle qu’on espérait voir depuis le début de l’année 2023.

Les améliorations sont moins importantes que prévu puisqu’il s’agit d’un restylage assez classique dans l’industrie automobile, avec une face avant redessinée et épurée qui contribue à abaisser le Cx à 0,219 soit une excellente valeur aérodynamique. Malgré la présence de feux redessinés à l’arrière et de boucliers différents (qui font augmenter la longueur totale de 3 centimètres à 4,72 mètres), l’allure de cette Model 3 restylée n’évolue cependant pas beaucoup et reste très classique voire franchement banale chez les berlines à côté d’une Hyundai Ioniq6 par exemple.

Tesla annonce en revanche des grosses améliorations de finition à l’intérieur, qui sont effectivement perceptibles sur le modèle exposé à Munich (et pris d’assaut par de nombreux visiteurs qui rendent difficiles la prise d’images et de vidéo sur place). Outre un écran tactile de 15,4 pouces amélioré, l’auto gagne aussi un autre écran tactile à l’arrière pour les passagers et modifie l’ergonomie de ses commandes : comme dans les récentes Model S et X restylées, il faut désormais passer par les boutons du volant pour activer les clignotants ou les essuie-glaces. Pas très pratique dans certaines situations de la vie de tous les jours…

Deux versions pour l’instant et un prix toujours canon

Chaussée de gommes optimisées au maximum pour l’efficience plutôt que les performances dynamiques, cette Tesla Model 3 restylée progresserait aussi au registre du confort et notamment des bruits de roulement. Elle démarre à 42 990€ dans sa version de base « Propulsion », dont les performances et l’équipement de série sont déjà supérieurs à ceux des modèles familiaux au prix plus élevé. Avec 554 kilomètres d’autonomie annoncée en WLTP chaussée des jantes de série de 18 pouces, elle en offre beaucoup à ce prix. La variante Grande Autonomie à 50 990€ fait elle grimper l’autonomie maximale à 678 kilomètres avec ses deux moteurs et surtout ses batteries plus grosses (dont Tesla refuse toujours de donner la capacité exacte). Quant à la variante Performance, elle disparaît provisoirement du catalogue et les communicants de Tesla n’ont rien voulu nous dire au sujet de son éventuel retour.

L’instant Caradisiac

Cette nouvelle Tesla Model 3 restylée ne présente donc aucune révolution mais elle constitue réellement l’une des attractions du salon. C’était l’une des autos les plus difficiles à approcher à cause du monde présent en permanence à ses côtés. On lui prédit un joli succès commercial, le temps que la concurrence parvienne enfin à proposer des modèles aussi abordables et capables de rivaliser en technologie.