Sauvé des assaillants du Hamas par...sa Tesla ?

Dans la communauté des utilisateurs de voitures électriques, certains membres se montrent particulièrement actifs sur les réseaux sociaux et autres forums de discussion en ligne pour valoriser leurs autos et illustrer leurs qualités dans des scènes de la vie de tous les jours. Pendant les grèves des stations-service, par exemple, les plaisanteries sur les automobilistes formant de longues queues à la pompe avec leurs véhicules thermiques où les comparaisons entre le prix du plein d’essence et celui des batteries d’une voiture électrique étaient nombreuses, y compris dans les colonnes des commentaires de Caradisiac.

Et même dans les pires heures de l’histoire, on peut trouver des anecdotes flatteuses à l’égard des voitures électriques de la marque Tesla sur Internet. Quelques jours après l’attaque du Hamas sur certains territoires d’Israël, une Tesla Model 3 Performance héroïque fait le tour des sites dédiés à la marque d’Elon Musk et des espaces de discussions entre fans. C’est la voiture d’un résident de Mefalsim, un kibboutz du sud d’Israël proche de Gaza, qui se retrouve en haut de l’affiche dans une histoire digne d’un film d’action hollywoodien. Après le déclenchement de l’alarme de sécurité du kibboutz le 7 octobre dernier, son propriétaire a démarré son auto pour rejoindre le point de rendez-vous indiqué dans la procédure.

Une course-poursuite terrifiante

En arrivant sur les lieux, il s’est retrouvé face à un véhicule transportant des membres du Hamas. Lourdement armés, ces derniers l’ont pris pour cible avant de le poursuivre lorsqu’il a tenté de fuir. Blessé, il a réussi à les semer avant de rejoindre l’hôpital de Brazilai pour être secouru et protégé. C’est là que l’histoire prend une dimension héroïque d’après le récit du conducteur rescapé : « Les terroristes ont commencé à me tirer dessus lorsque j’étais à une distance de 10 mètres. En plus de leurs kalachnikov, ils ont utilisé une mitrailleuse de gros calibre. Ils n’ont pas vu qu’il s’agissait d’une voiture électrique et ont donc visé l’avant, en pensant casser le moteur, mais aussi l’arrière pour essayer de mettre le feu au carburant. Ils ont aussi crevé mes pneus. Moi j’ai accéléré et ils m’ont pris en chasse », raconte le conducteur miraculé. « Les accélérations de la Tesla sont incroyables même dans ces conditions et le groupe motopropulseur à deux moteurs m’a gardé sur la route. Je les ai vite semés et malgré les pneus crevés, j’ai atteint 180 km/h en direction de l’hôpital. Malgré la désintégration progressive des pneus, la mécanique à deux moteurs permettait de garder le contrôle. D’après mon application Tesla, je roulais toujours à 170-180 km/h. Ma Tesla m’a sauvé la vie », conclut-il avant de préciser qu’il en rachèterait une le plus vite possible, ajoutant que l'application Tesla a également permis à sa femme de savoir où il se trouvait grâce à la géolocalisation.

Permettons-nous tout de même de relativiser le rôle de la Tesla dans ces évènements. Dans une vidéo faisant le tour de la voiture publiée sur X (Twitter), on constate que les tirs des assaillants se sont concentrés sur l’habitacle de la voiture et les pneus plutôt que l’avant et l’arrière (même si on note des impacts sur le flanc avant gauche et dans le bouclier arrière). Rien ne laisse penser qu’une voiture thermique aurait été stoppée net avec de tels dégâts, ni qu’elle aurait explosé. Les pneus crevés auraient en revanche pu l’empêcher d’avancer avec une transmission aux seules roues avant ou une propulsion, mais le problème aurait été le même avec une Model 3 Propulsion au lieu d’une Model 3 Performance à transmission intégrale. Une berline thermique à quatre roues motrices aux performances similaires aurait-elle pu sauver la vie à cet homme de la même façon ? C’est fort possible.

Tout cela n’a de toute façon que très peu d’importance et tout le monde est très content que les choses se finissent bien pour ce conducteur qui a eu la peur de sa vie. Mais il est assez fascinant de constater que même dans les moments les plus tristes de l’humanité, cette passion inébranlable pour Tesla de la part de certains de ses utilisateurs trouve le moyen d’exister. C'est même assez incroyable de voir que malgré une expérience aussi traumatisante, ce client-là a pris le soin de détailler toutes les qualités de sa voiture en de pareilles circonstances !

Allez, prenons-le comme quelque chose de positif car après tout, c’est quand même moins tragique de se disputer entre pros et anti-voitures électriques ou entre fans et détracteurs de Tesla dans la colonne des commentaires de Caradisiac que de voir se produire des évènements aussi horribles dans le monde. Écharpez-vous gentiment si vous voulez sur le sujet, mais restez courtois et respectez la charte des commentaires de Caradisiac. Nous y veillerons.