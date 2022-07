Scoop - BMW X3 : la nouvelle génération arrive en 2024

C’est à l’automne 2024 que devrait arriver sur le marché la nouvelle génération du BMW X3. Mais dès à présent, des prototypes circulent très camouflés. BMW met en effet les bouchées doubles pour renouveler son SUV star. Un modèle qui, à l'instar du Mercedes GLC autre star de la catégorie, fait à malheur sur de nombreux marchés comme la Chine, les États-Unis, l’Europe.

Le BMW X3 a été restylé l’an dernier, à cette occasion, il a reçu quelques modifications de style pour qu’il se mette au diapason du reste de la gamme des SUV de la marque. Et sous le capot, en plus de l’hybride rechargeable (30 e) toutes les motorisations essence et diesels disponibles au catalogue se sont vues associées à de l’hybridation légère 48 V. Pour la quatrième génération de 2024, les motorisations devraient être encore plus efficientes et voir leurs rejets de CO2 diminués. Il devrait y avoir également plusieurs motorisations hybrides rechargeables, tandis que la version électrique BMW iX3 sera reconduite.

S’il est difficile de se faire une idée précise du style du futur BMW X3 en contemplant les prototypes camouflés, il est sûr que ce modèle s'inspirera des lignes du tout nouveau BMW X1. Le BMW X3 devrait également voir ses projecteurs et feux arrière devenir plus minces, les poignées devraient être affleurantes et la plaque d’immatriculation quitter le hayon pour se positionner sur le bouclier.