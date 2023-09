Scoop – Hyundai Tucson : le restylage avance

Le Hyundai Tucson 4 affiche un look original qu’il devrait conserver lors de son restylage prévu pour 2024 (la présentation ayant lieu à la fin de l’année 2023). Un prototype du modèle lifté vient d’être photographié et dévoile un peu plus les principales modifications qui seront apportées sur la partie avant du véhicule. Et on peut constater que les modifications seront minimes.

Conservant sa signature lumineuse originale, le Hyundai Tucson devrait arborer une calandre avec des motifs géométriques légèrement modifiés. L’entourage des projecteurs antibrouillard pourrait également connaître une évolution, tout comme la partie basse du bouclier, prise d’air comprise. À l’arrière, la bâche empêche de bien distinguer les modifications, mais il semble que ce soit le bouclier qui est concerné par le prochain lifting.

Hyundai pourrait profiter de ce restylage pour mettre à jour le système multimédia de son modèle. Dans le compartiment moteur, les changements seront minimes, mais la version hybride rechargeable pourrait voir son autonomie électrique augmenter. Rappelons que lors de nos essais, nous avons constaté que le Hyundai est un assez bon élève avec 50 km d’autonomie environ et que surtout ce modèle propose une récupération d'énergie à plusieurs niveaux, ce qui n’est pas forcément le cas chez ses concurrents, comme le Citroën C5 Aircross par exemple.