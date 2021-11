Scoop - La Fiat Tipo break bientôt proposée en version Cross

Lors de son restylage, dévoilé fin 2020, la Tipo a gagné une version Cross, une manière de surfer sur la mode des SUV pour relancer la carrière de la compacte. Mais pour cette finition baroudeuse, Fiat a choisi la berline 5 portes et non le break, carrosserie que l'on a pourtant plus l'habitude de voir être transformée en pseudo-SUV.

Mais tout vient à point ! Notre chasseur de scoop a en effet débusqué un prototype d'une version break Cross. Le camouflage reste abondant, même si on n'aura aucune surprise sur le look du véhicule !

Les transformations esthétiques seront calquées sur celles de la berline. Au programme : davantage de plastique brut sur les boucliers et autour des roues, des inserts décoratifs couleur alu ou encore des jantes spécifiques. Sur la berline, la garde au sol a été relevée de quelques centimètres. Mais il ne faut pas s'attendre à une transmission intégrale.

Cette Tipo break Cross sera dévoilée en 2022. Elle arrivera dans les concessions alors que le modèle approchera de sa fin de carrière. Mais avec Fiat, il n'est jamais trop tard… d'autant que les modèles ont des cycles de vie assez longs. Ce modèle se placera en alternative moins chère des Ford Focus SW Active et Volkswagen Golf SW Alltrack.