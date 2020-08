Scoop - La nouvelle DS4 surprise en test sur la route

Quatre à la suite ! Les quatre grandes marques de PSA vont renouveler leur compacte au cours des prochains mois. Citroën a commencé avec la C4 troisième du nom, qui sera en vente avant la fin d'année. DS sera le deuxième avec le retour de la DS4, qui précédera de peu les nouvelles Peugeot 308 et Opel Astra. Ces dernières seront dévoilées courant 2021.

Pour la DS4, on attend une présentation fin 2020 ou début 2021. Le calendrier a été un peu retardé par le confinement. Le développement de la voiture n'est donc pas encore terminé et c'est un prototype encore bien camouflé qu'un membre du forum de Caradisiac a eu la chance de croiser près de Sochaux. Il a eu le temps de dégainer son smartphone pour avoir ces images, bravo à lui.

Si le véhicule est encore bien recouvert d'un habillage qui perturbe le regard, on a déjà un bel aperçu de la silhouette. On voit notamment à quel point la lunette arrière sera inclinée… et de petite taille. La rétrovision ne s'annonce pas bonne !

Le style de la prochaine DS4 sera bien sûr dans la continuité des dernières productions de la marque, avec par exemple des feux horizontaux à motifs en écailles, mais marquera aussi une évolution pour le constructeur avec des éléments empruntés au concept Aero Sport Lounge dévoilé en février dernier. De l'étude de style, on voit sur les images ici qu'on a la nervure latérale qui remonte vers la custode, qui aura, elle, un aspect fuyant. La DS4 devrait aussi recevoir une signature lumineuse à l'avant similaire au concept, avec des stries lumineuses, mais le camouflage cache bien cela.

Comme l'ancienne, la nouvelle DS4 verra double avec une silhouette normale et une variante baroudeuse DS4 Crossback. Elle reposera sur une évolution de la plate-forme EMP2 qui lui permettra d'exister en hybride rechargeable. Grande nouveauté industrielle : la voiture sera fabriquée en Allemagne, avec l'Opel Astra. Du premium français avec la qualité de fabrication allemande !

Photos : Kenshiro79, forum Caradisiac