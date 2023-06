Scoop – Peugeot e-208 : prête pour le restylage

Peugeot nous a déjà présenté le restylage de son SUV Peugeot 2008 mais l’on attend toujours la Peugeot 208 restylée. Dans sa variante électrique, Peugeot e-208, la citadine poursuit ses essais en étant toujours très camouflée. Mais après avoir découvert des images sur internet de cette auto, on peut sans se tromper avoir une idée précise des modifications apportées par la marque au lion.

C’est la partie avant qui subira le plus de transformations. Tout d’abord, on notera la disparition de la grille basse de la calandre, celle-ci étant d’un seul tenant, conservera la plaque d’immatriculation en son centre. La calandre intègre également de nouveaux motifs qui ne sont plus horizontaux mais obliques. La griffe unique du feu de jour disparaît au profit d’une triple griffe de chaque côté du bouclier.

En ce qui concerne l’arrière du véhicule, il ne subira que peu de transformations. Celles-ci se focaliseront sur la signature lumineuse de l’auto, avec une architecture intérieure différente des feux. Dans l’habitacle, le i-Cockpit si cher à Peugeot sera bien entendu encore de la partie mais le multimédia va évoluer avec l’intégration du même système (plus réactif et moderne) que celui de la grande sœur Peugeot 308.

Enfin sous le capot on trouvera pour la Peugeot e-208 en plus de l’électromoteur de136 ch qui va rester au catalogue, un nouvel électromoteur de 156 ch associé à une batterie plus performante qui devrait permettre à l’e-208 d’afficher plus de 400 m d’autonomie. Si le Peugeot 2008 récemment restylé conserve une offre diesel sous son capot, ce ne devrait plus être le cas de la Peugeot 208 qui recevra la nouvelle motorisation 1.2 PureTech Hybride 48V (avec chaîne de distribution) qui équipe déjà les Peugeot 3008 et 5008. Cette motorisation sera disponible en 100 et 136 ch.