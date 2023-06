Scoop – Volkswagen Golf 8 : un restylage pour patienter

La future Volkswagen Golf 9 devrait passer au tout électrique, mais en attendant, la Golf 8 poursuit sa carrière et va bénéficier d’un lifting pour lui redonner un petit coup de jeune. Née en 2020, la Golf 8 a connu des débuts difficiles avec des problèmes électroniques qui ont nécessité un arrêt des livraisons pour mieux les régler. Désormais, tout fonctionne et la Golf s’apprête à recevoir quelques modifications afin que se passe au mieux sa deuxième partie de carrière.

Sur les prototypes photographiés, on constate que la berline compacte de Wolfsburg dispose d’un nouveau bouclier avant, d’un bouclier également remanié à l’arrière et de feux arrière au graphisme intérieur modifié. Mais le principal changement concernera l’habitacle avec un écran multimédia plus grand, des modifications au niveau des commandes, de l’agencement, des matériaux, etc.

Sur le plan des motorisations, Volkswagen ne devrait pas faire de folie. Alors que l’on sait que la marque prépare des motorisations hybrides non rechargeables pour les petits modèles, la Golf 8 restylée pourrait ne pas être concernée par ces nouvelles motorisations. Quoi qu’il arrive, cette auto restylée devrait rester au catalogue du constructeur le plus longtemps possible avant d’être remplacée par une Golf 9 qui sera 100 % électrique et se situera entre la Volkswagen ID.3 (dont la prochaine génération devrait voir sa taille progresser) et la future Volkswagen ID.2.