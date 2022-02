Séries spéciales ou limitées : que valent les stars du moment ?

Audi A4 S-Edition

Cette appellation est un grand classique de la gamme Audi. Comme son nom le laisse deviner, nous avons ici affaire à une finition S-Line agrémentée, notamment, du pack Brillance noir Titane Audi Exclusive (coques de rétroviseurs incluses), de jantes de 18'' Audi Sport, du toit noir brillant, des vitres arrière surteintées, de la sellerie cuir/microfibre Dinamica, des sièges avant Sport S à réglages électriques, chauffants et massants, des projecteurs Matrix LED ou encore des clés Confort et Audi Connect.

L’avis de Caradisiac. Certes, l’A4 S-Edition, disponible en berline ou Avant et avec tous les moteurs (hors S et RS) inscrits au tarif, est 3 700 € plus coûteuse que la S-Line. Mais l’ensemble de ces équipements impliquent normalement un surcoût de 10 195 €. L’effort financier fait par Audi représente donc 6 495 €. Cela mérite le détour.

Citroën C3 Aircross C-Series

Première série spéciale pour le petit SUV Citroën, restylé au début de l’été dernier, la C-Series se place au cœur de la gamme, puisqu’elle se base sur la finition Feel Pack. Bonne nouvelle, toutes les motorisations, tant essence que Diesel, de la gamme C3 Aircross sont ici disponibles. Le même effort est fait sur la dotation complémentaire, qui comprend la Citroën Connect Nav, les jantes alliage 16'' X Cross diamantées et le pack Auto (climatisation et essuie-glaces automatiques). Attention, le C3 Aircross C- Series la teinte blanc Banquise associée au toit noir Perla Nera.

L’avis de Caradisiac. Disponible à partir de 24 000 €, le C3 Aircross C-Series s’affiche 1 850 € plus cher qu’un Feel Pack équivalent. Rapporté à la valeur des équipements inclus sur cette version, d’environ 2 150 €, cela ne représente qu’un petit effort de 300 €. Et si, en plus, vous n’aimez pas le blanc, passez votre chemin.

Cupra Ateca VZ Edition

Face à son rutilant frère Formentor, l’Ateca a du mal à séduire. D’autant que, proposé avec l’unique 2.0 TSI de 300 ch et de la transmission intégrale 4Drive, il doit s’acquitter d’un fort malus écologique (18 905 € minimum). Pour tenter d’attirer quelques acheteurs, il se dote donc de jantes alliage de 20'' exclusives, d’une lèvre de spoiler arrière en carbone, d’un système de freinage Brembo et d’un échappement sport Akrapovic. Le tout est regroupé sous l’appellation VZ Edition.

L’avis de Caradisiac. Le surcoût exigé par cette série spéciale est élevé : 7 000 €. Auxquels il faut ajouter un malus qui passe à 20 396 € minimum. La facture gonfle donc de 8 491 €. Quant aux équipements supplémentaires, leur valeur atteint environ 8 110 €. Chez Cupra, on considère donc que le prix de l’exclusivité est de 381 €. Pour un modèle qui ne sera sans doute jamais un collector, cela a peu d’intérêt.

Jeep Renegade Night Eagle

Bien que fabriqué en Italie, ce petit baroudeur tente de donner un goût d’Amérique. Comme son appellation l’annonce, le Renegade Night Eagle use d’inserts noirs (barres de toit, calandre) mais, surtout, il s’offre des jantes de 18'', l’allumage automatique de phares, une prise USB aux places arrière et des projecteurs antibrouillard. Basé sur la finition Longitude, il en reprend l’ensemble des motorisations.

L’avis de Caradisiac. Jeep a la main lourde en réclamant 1 500 € de plus pour ce Night Eagle que pour un Longitude. D’autant que la valeur cumulée des équipements intégrés atteint tout juste 1 450 €. Certes, ce Renegade à l’exclusivité de la présentation extérieure noire, mais on espérait tout de même plus de générosité de la part de Jeep.

Mazda CX-3 Signature

Proche de la fin de carrière, le plus compact des SUV Mazda vendus en Europe doit joue la carte du suréquipement pour continuer à séduire. Ainsi, sur la base de la finition Elégance, le Signature gagne la surveillance des angles morts, le détecteur actif d’obstacle en marche arrière, l’alerte de franchissement de ligne, des optiques totalement à LED, des jantes de 18'', une calandre et des rétroviseurs noirs, la sellerie similicuir, le radar de recul, les sièges avant chauffants, les vitres arrière surteintées, les phares et essuie-glaces automatiques ainsi que rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement de façon automatique.

L’avis de Caradisiac. Pour roule en CX-3 Signature, il faudra faire un chèque supérieur de 2 600 € à celui d’un Elégance. Quant aux équipements supplémentaires, leur valeur est d’environ 3 500 €. Une simple soustraction permet de déduire que Mazda fait un geste, sans éclat, de 900 €.

Mini Hatch Edition Camden

Impossible d’imaginer la plus célèbre des petites britanniques sans un florilège de séries spéciales. Comme le veut la tradition, celle-ci reprend le nom d’un quartier de Londres et complète très largement la dotation de la finition Classic. Ainsi, on trouve ici des jantes alliage spécifiques, de 16'' sur les One et Cooper, et de 17'' sur la Cooper S, le toit ouvrant panoramique, les inserts Piano Black, le pack Connected Navigation et les sièges avant Sport habillés de similicuir. Sans oublier, naturellement, une flopée de badges Camden.

L’avis de Caradisiac. Le surcoût varie suivant la motorisation. Il est de 4 000 € sur la One 102 ch, de 3 900 € sur la Cooper et de 3 000 € sur la Cooper S. La valorisation des équipements de cette série spéciale est, pour sa part, de 3 060 € sur les One et Cooper, et de 2 750 € sur la Cooper S. Mini ne fait donc pas de cadeau et facture même la décoration spécifique au prix fort : 940 € sur la One, 840 € sur la Cooper et 250 € sur la Cooper S.

Seat Ibiza Urban

Cette série est un grand classique de la gamme Seat car la plupart des modèles de la marque en profitent depuis déjà plusieurs années. Dans le cas de la nouvelle Ibiza, elle reprend les équipements de la Style, auxquels elle adjoint le GPS avec écran tactile de 9,2'', la technologie Full Link sans fil, Seat Connect, des jantes alliage de 16'', le radar de recul, les projecteurs antibrouillard et les vitres arrière surteintées. En revanche, elle n’est disponible qu’avec les deux moteurs d’entrée de gamme : le 1.0 MPI 80 ch et le 1.0 TSI 95 ch

L’avis de Caradisiac. Pour rouler en Ibiza Urban, il faudra s’affranchir de 1 020 € de plus que pour une finition Style. Un effort mesuré puisque la dotation complémentaire est normalement facturée plus du double (2 060 €). Seat fait donc ici un beau cadeau d’un montant de 1 040 €.

Smart Fortwo EQ Edition Bluedawn

Depuis toujours, et ce n’est pas son passage au 100 % électrique qui y change quoi que ce soit, la plus petite des automobiles made in France a un goût prononcé pour les éditions colorées. L’actuelle se distingue par son habillage extérieur entièrement blue Sapphire mat simplement rehaussé de quelques détails noirs (calandre, bas de caisse, prises d’air…) et de jantes en alliage de 16'' Brabus Monobloc XI, elles aussi noires. À bord, en revanche, c’est la portion congrue avec un pommeau de levier de vitesses spécifiques et des tapis de sol en velours noir, eux aussi frappés Brabus.

L’avis de Caradisiac. Chez Smart, on ne fait pas les choses à moitié : l’Edition Bluedawn réclame 4 600 € de plus que la version Prime qui lui sert de base. C’est trop dans la mesure où les équipements supplémentaires ne valent, au mieux, que 2 500 €. Sauf à vouloir rouler dans une Smart presque unique (la teinte bleu Sapphire mat n’est pas disponible au catalogue des autres versions), l’affaire n’en est pas une.

Toyota Aygo X Air Limited

Destinée à accompagner le lancement de la nouvelle mini-citadine de Toyota, la série Air Limited se place au sommet de la gamme. Elle est même la seule version dotée d’un toit ouvrant en toile, qui en fait une rivale directe de la Fiat 500. En complément de la dotation de la Collection, elle gagne également des jantes 18'' spécifiques, la boîte S-CVT avec palettes au volant, le pilotage de la climatisation par application smartphone, les radars de stationnement avant et arrière, les sièges avant chauffants, le système audio Premium JBL et une présentation rehaussée d’inserts orange Tangerine.

L’avis de Caradisiac. À 22 990 €, cette Aygo X est assez prétentieuse sur le plan budgétaire. L’écart de tarif se monte ainsi à 3 300 € avec la finition Collection. Même si les équipements supplémentaires sont nombreux, leur valeur globale n’excède pas 2 800 €. Toyota considère donc que le look exclusif de cette série vaut 500 € de plus. À vous de voir.

Volkswagen Golf Active

À chaque millésime, ou presque, la Golf s’offre une série limitée dont la durée de vie est généralement d’une année. L’actuelle se nomme Active et, sur la base de la Life, gagne la caméra de recul, l’éclairage d’ambiance à 30 couleurs, la garantie 3 ans/30 000 km, des jantes en alliage de 16'' baptisées Galway, les projecteurs LED Plus, le Sign Assist, le Light Assist, le système multimédia Discover Media intégrant le GPS et le Keyless Access Advanced. La palette de motorisations (110 et 130 ch en essence, 115 et 150 ch en Diesel) est identique à celle de la Life.

L’avis de Caradisiac. Les équipements livrés d’origine sur l’Active représentent environ 2 985 € d’options sur la Life. Volkswagen ne facture pourtant la première que 1 650 € de plus que la seconde. Soit un cadeau d’environ 1 335 €. Sans être exceptionnel, c’est déjà un beau geste.