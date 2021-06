Soldes : 8 voitures bradées dans les concessions et 8 nouveautés déjà en promo

Une citadine : Ford Fiesta

Son atout : son nouveau moteur Flexfuel E85

La dernière Fiesta en date ne manque pas de qualités et n'a pas pris de rides. Mais cela n'empêche pas Ford de la brader ! La citadine est annoncée avec un rabais de 4 000 €, une sacrée somme sur une citadine. Cela représente jusqu'à - 24 % sur le modèle Cool & Connect, déjà bien équipé (clim, écran tactile 8 pouces, maintien dans la voie). Avec le Flexfuel, le rabais est de 22 %.

Le conseil pour avoir un meilleur rabais : il faut reconnaître que l'offre est déjà agressive. Tentez de négocier un équipement ou un accessoire en plus.

La nouveauté déjà en promo : Hyundai i20 Il y a déjà une remise de 2 000 € et une aide à la reprise de 500 €, soit jusqu'à 2 500 € et - 15,7 % pour la nouvelle génération de l'i20.

Un petit SUV : Fiat 500X

Son atout : son look plein de charme

Grâce à son look influencé par le néo-rétro, la 500X ne semble pas vieillir. Toutefois, ses prestations commencent à marquer le pas dans la catégorie face à des rivaux plus jeunes, qui sont ainsi mieux équipés et électrifiés. Fiat va donc se faire généreux. Il annonce jusqu'à 5 000 € de ristourne sur les versions Club et Sport, soit - 19 %. Sur ces modèles haut de gamme, on peut clairement demander davantage, pour atteindre un rabais de 20 à 25 %. Le bon point est la garantie 100.000 km ou 10 ans.

Le conseil pour avoir un meilleur rabais : mettre en avant l'âge avancé du véhicule (bientôt 7 ans).

La nouveauté déjà en promo : Toyota Yaris Cross Il n'est pas encore dans les concessions ! Pourtant, il y a 1 000 € de remise et 1 000 € d'aide à la reprise, un joli coup de pouce pour un tout nouveau modèle, qui plus est hybride.

Une compacte : Skoda Scala

Son atout : ses petites astuces qui facilitent le quotidien

Sur le segment des compactes, Skoda n'arrive pas à percer. Conséquence, sa Scala, pourtant pleine de qualités avec par exemple une belle habitabilité, est bradée. Sur le site qui rassemble les véhicules en stock dans les concessions, tous sont affichés avec un rabais de 5 200 € ! Cela donne jusqu'à 24 % de ristourne. Un milieu de gamme 1.0 TSI 116 ch Ambition est ainsi affiché à 20 000 €, avec écran tactile 8 pouces, radars de stationnement, clim auto, freinage d'urgence.

Le conseil pour avoir un meilleur rabais : l'offre est agressive, pas simple donc de faire mieux. Négociez une extension de garantie !

La nouveauté déjà en promo : Volkswagen Golf Elle a certes un an au compteur, mais c'est encore un début de carrière. Pourtant, Volkswagen accorde déjà 4 000 € d'aide à la reprise, soit jusqu'à - 15 %.

Un SUV compact : Nissan Qashqai

Son atout : 3 ans d'entretien offerts par Nissan

Il y a une logique : les modèles aux prix cassés sont le plus souvent des modèles en fin de vie. C'est donc le cas du Qashqai. D'ailleurs, la nouvelle génération est en train de faire ses débuts en concessions. Si pour vous, l'important n'est pas d'avoir le tout dernier véhicule mais de trouver un modèle neuf à très bon prix, foncez. Nissan promet déjà 6 000 € de ristourne, soit jusqu'à - 24 %. Et l'ancien modèle a encore des qualités, dont un équipement généreux.

Le conseil pour avoir un meilleur rabais : prendre un ancien Qashqai, c'est aider un vendeur à déstocker. Jouez sur cet aspect pour demander une ristourne de 30 %.

La nouveauté déjà en promo : Ford Kuga Encore au début de sa vie, le Kuga profite déjà d'un rabais digne d'un modèle en milieu de carrière, avec 4 000 €. Le rabais est valable sur l'hybride simple (mais c'est 2 500 € sur le rechargeable).

Une familiale : Renault Talisman

Son atout : le break permet d'avoir du volume sans passer par un SUV

Les années passent et la Talisman reste la grosse affaire chez les berlines. Si son restylage lui a permis de corriger des défauts, comme un retard technologique, ses ventes restent au plus bas. Les vendeurs sont donc bien obligés de faire de gros rabais pour les écouler. Officiellement, il y a 5 500 € de ristourne. Mais sans aucun doute, on peut réclamer 10 000 € sur les modèles Initiale Paris !

Le conseil pour avoir un meilleur rabais : évoquez la concurrence des mandataires, où la Talisman est à prix cassés. Le vendeur Renault ajustera son geste commercial !

La nouveauté déjà en promo : Skoda Octavia Déjà bien placée en prix, la nouvelle Octavia est déjà bien remisée quand elle est en stock, avec 3 200 € de ristourne. De quoi la rendre encore plus attractive.

Un monospace : Peugeot Traveller

Son atout : il a jusqu'à 8 places

Le Traveller est un véhicule idéal pour le transport de petites troupes. Il existe en configuration 5, 7 ou 8 places. Son prix de base peut toutefois refroidir les familles nombreuses, avec un peu plus de 40 000 €. Heureusement, il y a un gros rabais annoncé par Peugeot : 8 000 € d'aide à la reprise, ce qui fait donc jusqu'à - 20 %. En négociant un peu, on obtiendra facilement 10 000 € !

Le conseil pour avoir un meilleur rabais : faites des devis chez Citroën, Opel et Toyota, qui vendent le même véhicule. Ce sera ainsi au mieux offrant !

La nouveauté déjà en promo : Renault Kangoo Officiellement, pas encore de remise sur le tout nouveau Kangoo. Mais assurément, le vendeur fera un geste à ceux qui voudront changer le leur !

Une électrique : Renault Zoé

Son atout : une belle autonomie dans la catégorie (395 km)

Grâce à sa refonte, opérée en 2019, la Zoé reste techniquement et technologiquement dans le coup. Mais côté prix, on commence à trouver des modèles plus grands à peine plus chers, comme la Volkswagen ID.3. Renault réagit en la bradant. Alors que la voiture profite d'un bonus (6 000 € à partir du 1er juillet), le Losange propose une offre de reprise + 5 000 €. Ajoutez une prime à la casse de 2 500 € et cela donne 13 500 € de rabais facile sur le prix de départ (32 500 €).

Le conseil pour avoir un meilleur rabais : faites jouer la concurrence avec la Peugeot e-208 !

La nouveauté déjà en promo : Lexus UX Lexus pose un premier pied sur le marché de l'électrique, avec une version branchée de l'UX. En plus du bonus (2 000 € au 1er juillet), le véhicule profite d'un rabais de 6 000 € !

Une hybride : Opel Grandland X

Son atout : le choix entre deux ou quatre roues motrices

Les véhicules hybrides ont beau être recherchés, nombreux sont ceux qui profitent d'un rabais. L'un des mieux remisés du moment est l'Opel Grandland X. En plus d'une offre de reprise de 3 600 €, Opel ajoute 2 100 € de rabais spécial stock. Soit 5 700 € de ristourne. À cela s'ajoutent le bonus (1 000 € dès le 1er juillet) et la prime à la casse (2 500 €). De quoi bien faire baisser une addition qui semble du départ corsée (42 750 €), en raison de la mécanique embarquée.

Le conseil pour avoir un meilleur rabais : c'est simple, le véhicule va être restylé. Soulignez donc le fait que le Grandland X a pris un petit coup de vieux face à ses rivaux (mais le restylé aura le même moteur hybride).