Sportives : toujours en forme !

Gavées de chevaux, capables de performances époustouflantes, les voitures sportives font bande à part dans un monde automobile où l’on traque le plus petit excès de vitesse et où l’on surveille, comme le lait sur le feu, les débordements de CO2. Mais au fil du temps, les sportives ont réussi l’exploit de conserver leur tempérament de feu tout en devenant plus confortables et plus faciles à manœuvrer à basse vitesse. Elles arrivent aussi à mieux contrôler leurs excès de consommation et leurs débordements de CO2. Des moteurs plus vertueux, mais toujours performants ont fait leur apparition, l’apport de l’hybridation ou de la micro-hybridation a aussi permis de réduire de manière importante les rejets de CO2.

Tout le monde en veut

Aujourd’hui, il n’y a pas que les marques sportives qui produisent des bolides, les marques dites "généralistes" investissent elles aussi dans le secteur. Souvent, elles proposent leurs sportives sous des appellations spécifiques pour mieux les différencier : AMG pour Mercedes, Renault Sport (R.S.) pour Renault, M comme Motorsport pour BMW. Voire même en créant ou en relançant une marque pour l’occasion : Cupra pour Seat, Abarth pour Fiat… Si nous ne les évoquons pas dans cet article, il n'y a pas que des coupés, des berlines ou des breaks sportifs sur le marché, les SUV ont, eux aussi, la fibre sportive et certains sont aussi efficaces qu'un coupé spécialement taillé pour être performant sur route. Ainsi Ford, qui avec la Ford Fiesta ST possède l'une des citadines les plus énervées du marché va proposer son petit SUV Ford Puma à la sauce ST. Il devrait être aussi performant et agréable à conduire que la Fiesta.

La fin des GTI ?

Tout n’est pas rose pour autant. La nouvelle norme WLTP et le malus écologique ont donné des sueurs froides aux constructeurs, qui pour certains, ont préféré laisser de côté leurs sportives pour se pencher sur leurs berlines traditionnelles et SUV qu’ils étaient obligés de réhomologuer. Ainsi du côté des marques françaises, on note la triste disparition de la Peugeot 208 GTi et de la Renault Clio RS. Mais que se rassurent les amoureux de ces petites autos viriles, elles devraient revenir dans quelque temps, la Peugeot 208 sportive qui conserverait son sigle GTi, serait une électrique (prévue pour 2021 ou 2022), la Renault Clio RS devrait avoir du mild-hybrid sous le capot, voire de l’hybride. Elle pourrait arriver vers la fin de 2021, mais pour cela la marque attend le feu vert de Luca De Meo, le nouveau DG de Renault. On attendra aussi de savoir ce que le nouveau patron veut vraiment faire de la marque Alpine.