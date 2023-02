Stellantis et Engie lancent des offres tout compris pour développer l'hydrogène

La plupart des experts considèrent que l’hydrogène représente la solution parfaite pour les utilitaires dans l'avenir. Alors que les modèles électriques sont souvent pénalisés par leur temps de recharge, les véhicules hydrogènes arrivent à contourner ce problème. Pas étonnant donc que certains constructeurs à l'image de Stellantis se lancent dans cette aventure avec ambition.

Avec les Citroën Jumpy et Peugeot Expert, le groupe Stellantis s'est lancé de manière officielle sur le marché de l'hydrogène. Mais, il n'en demeure pas moins que ce segment est encore à ses débuts car de nombreux obstacles existent et notamment l'absence de point de ravitaillement. Actuellement, il existe seulement une petite vingtaine de stations hydrogènes en France dont la majorité se situe en région parisienne. Pas évident pour attirer la clientèle.

Pour contourner cet écueil, Stellantis a décidé de s'associer à Engie afin de proposer aux clients de deux marques tricolores des stations de recharge hydrogène adaptées à la taille de leur flotte. Trois offres ont été élaborées : la première dénommée "Amorçage", permet l’installation d’une recharge pour 20 à 40 véhicules par jour. La deuxième, intitulée "Pure Player", met à disposition une station de taille moyenne capable de recharger entre 100 et 200 VUL par jour. Enfin, la dernière, nommée "Écosystème", inclut la production d’hydrogène par électrolyse et une station de recharge en capacité d’accueillir entre 200 et 400 véhicules par jour.

Chaque offre comprend le véhicule et la fourniture de son carburant. Le but de cette association est de rendre le prix de l'hydrogène plus accessible . Ainsi, sur les offres Pure player et Écosystème, le prix du kilo d'hydrogène devrait se situer entre 9 et 13 euros. Reste à savoir maintenant si les professionnels seront sensibles à ces offres.

Toutefois, il ne faut pas croire que l''initiative de Stellantis soit une première. Bien au contraire, puisque Renault a fait de même en mettant en place un partenariat avec Hyvia il y a quelques mois afin de proposer des services identiques.