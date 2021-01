Stellantis (PSA/FCA) ne sera vraisemblablement pas le 4e groupe automobile mondial

Vous n'avez pas pu passer à côté, aujourd'hui est une journée Renault. Nous-même y avons consacré un live et plusieurs articles tôt ce matin.

Mais cela ne doit pas faire oublier que la planète auto continue de tourner. Et une autre info, concernant la fusion PSA/FCA, qui doit devenir effective ce samedi 16 janvier, ne manquera pas de faire parler ceux qui suivent de près cette opération d'importance pour les groupes français et l'italo-américain. Stellantis, le nom de la nouvelle entité après fusion, ne sera vraisemblablement pas le quatrième groupe automobile mondial, comme revendiqué et espéré, mais plutôt le sixième. Ouch !

En effet, lorsque PSA, qui comprend les marques Peugeot, Citroën, Opel, DS et Vauxhall, et FCA, qui comprend les marques Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Jeep, Abarth, Chrysler, Dodge et Ram trucks ont annoncé leur volonté de fusionner, cela devait créer un mastodonte automobile, qui serait le 4e groupe au niveau mondial, avec 8,7 millions de voitures vendues, et le troisième en chiffre d’affaires.

Mais ça, c'était vrai fin 2019, avant le début de ce qui deviendra une pandémie mondiale de SARS-CoV 2. Alors, le futur nouveau groupe se plaçait derrière Volkswagen, l'alliance Renault-Nissan, et Toyota, en quatrième place juste devant General Motors.

Après la crise, Stellantis ne sera qu'au 6e rang mondial

General Motors et Hyundai/Kia ont moins baissé en 2020, et vont passer devant Stellantis, qui a beaucoup souffert de la crise

Mais la crise a rebattu les cartes, et la chute brutale des ventes, surtout en Europe, laisse présager que Stellantis se fera doubler. Non pas par un groupe, mais deux, pour ne se placer qu'à la sixième place au final.

À fin septembre 2020, le cumul des ventes des marques du futur groupe était de 3,9 millions de voitures, en baisse de 33 % (Source Le Point). Du coup, 5 autres groupes sont devant. Toyota (6,7 millions), Volkswagen (6,2 m), l'alliance Renault/Nissan (5,5 m), mais aussi General Motors (4,7 m) et Hyundai/Kia (4,5 m). Ces deux derniers, avec une baisse des ventes moins forte (respectivement - 17 % et - 16 %), passent donc devant Stellantis.

Les derniers chiffres pour FCA ne sont pas encore tombés, mais PSA vient de publier ses derniers chiffres pour 2020. Et ils ne sont pas vraiment encourageants. Avec 2 512 475 voitures vendues, les ventes consolidées affichent un recul de - 27,8 %.

Ce serait donc un vrai miracle si Stellantis arrivait à récupérer sa quatrième place. Il faudrait pour cela que les ventes de General Motors et de Hyundai/Kia au dernier trimestre s'effondrent complètement. Mais cela ne semble pas le cas puisque GM a annoncé une hausse des ventes de 4,8 % au dernier trimestre 2020 par rapport à 2019, et on avance le chiffre de - 12 % sur 2020 pour Hyundai/Kia (à confirmer).

La communication va donc certainement devoir changer, et annoncer la création du 6e groupe automobile mondial, et pas du 4e.