Emmanuel Macron est souvent critiqué de Président « hors sol », le salaire du patron de Stellantis, Carlos Tavares, bien que validé par les actionnaires, atteint un niveau stratosphérique. Cela n’empêche pas nos dirigeants et nos grands patrons de viser toujours plus haut.

C’est justement le cas de la galaxie Stellantis qui s’est associé à Archer Aviation pour accélérer la production et le développement de taxis aériens. Il s’agit presque de la concrétisation du mythe de la voiture volante. Pour Carlos Tavares : « Soutenir Archer avec notre capacité de fabrication est un nouvel exemple de la manière dont Stellantis compte façonner la mobilité de demain. Nous repoussons les limites pour investir dans des solutions de mobilité aérienne urbaine, en fournissant autant d’outils que possible à nos concitoyens pour protéger leur liberté de mobilité, sur la route comme dans les airs ».





Stellantis paré au décollage

Il n’est pas prévu de frapper ces engins du logo DS, par exemple, mais le groupe apportera tout de même jusqu’à 150 millions de dollars de fonds propres. L’aéronef en question est un Midnight à décollage et atterrissage vertical (eVTOL), conçu pour les vols urbains. Il s’adresse à ceux qui veulent se débarrasser des contraintes de la circulation, et qui ont les moyens de le faire. Il pourra par exemple relier l'aéroport de Newark au centre de New York en seulement 10 minutes.

Jusqu'à cinq personnes à bord

Grâce à ses six packs de batteries, le Midnight peut parcourir jusqu’à 160 km, mais il est davantage conçu pour des vols consécutifs de 30 km avec un temps de charge de 10 minutes entre chaque trajet. Il est capable de transporter quatre passagers, en plus du pilote, pour un total de 450 kg.

Stellantis va contribuer à la construction d’une première usine de production de eVTOL à Covington (Géorgie), aux Etats-Unis. La production du Midnight devrait débuter en 2024 avec une capacité de 650 aéronefs par an, pour atteindre à terme 2 300 unités annuelles.

Stellantis n’est pas le seul à investir dans la voiture volante. XPeng a récemment fait voler son X2, un engin prévu pour aller de gratte-ciel en gratte-ciel au sein des mégalopoles. Il y a un an, Suzuki annonçait un partenariat avec SkyDrive pour le développement de taxis aériens.

Si ces différents projets vont certainement aboutir, faut-il pour autant s’attendre à observer des bouchons aériens ? Le coût d’utilisation élevé de ces engins devrait nous mettre à l’abri pendant quelques années.