Stellantis refuserait d'abandonner Maserati

Maserati fait partie des enseignes prestigieuses du groupe Stellantis. Sachant que Ferrari bénéficie depuis longtemps d’un statut à part hors du périmètre de la société, c’est même la marque la plus haut de gamme de tout le groupe au-dessus d’Alfa Romeo, DS Automobiles et Lancia. Une marque qui bénéficie d’une gamme récente grâce à l’arrivée récente des MC20 et GranTurismo, mais surtout du SUV Grecale conçu pour attaquer le Porsche Macan dans une catégorie très importante.

Hélas, les choses continuent de mal se passer pour la marque italienne. Alors qu’elle s’attendait à une augmentation de ses ventes grâce au Grecale et dans une moindre mesure à ses nouvelles sportives d’exception, Maserati a vu ses ventes divisées par deux sur le premier semestre 2024 et ses bénéfices disparaître. Des résultats inquiétants sachant que le constructeur ne prévoit aucune nouveauté majeure dans les années à venir, les remplaçants des Levante et autres Ghibli étant plutôt attendus vers la fin de la décennie.

Pas question de lâcher Maserati à Ferrari

De quoi envisager la revente de Maserati par Stellantis, quelques jours après une déclaration de Carlos Tavares qui disait qu’il n’hésiterait pas à se débarrasser des marques pas rentables ? Eh bien non. Dans un nouveau communiqué officiel, le groupe Stellantis affirme que Maserati n’est pas à vendre et que la marque au trident reste au cœur de sa stratégie. Certains analystes imaginaient déjà sa revente à Ferrari, comme au bon vieux temps où la marque au cheval cabré gérait directement les intérêts de Maserati avec un certain succès. Reste à trouver les bonnes pratiques pour faire de Maserati un acteur incontournable du marché des marques de luxe face à Bentley, Porsche ou Aston Martin. Pour l’instant, ça coince…