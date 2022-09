SUV BMW X1 : lequel choisir ?

Le BMW X1 est le deuxième modèle le plus vendu en France de la marque munichoise après la BMW Série 1. Par rapport à la précédente génération du BMW X1 (F48), le nouvel opus du BMW X1 (U11) voit son style évoluer. Proche de celui des autres modèles de la marque et en particulier du monospace BMW Série 2 Active Tourer avec lequel le X1 partage son soubassement. Ainsi la calandre du nouveau BMW X1 est désormais plus large et plus haute, les lignes sont plus dynamiques. Le X1 affiche aussi une signature lumineuse inédite, un capot aux lignes marquées, des feux arrière qui débordent sur les ailes et le coffre, un pavillon qui plonge vers l’arrière.

Une taille qui augmente

Les dimensions progressent avec ce nouvel opus qui ajoute 5,3 cm en longueur pour atteindre la taille respectable de 4,50 m, la largeur est aussi en progression (+ 2,5 cm), pour la hauteur c’est 4,4 cm de plus, tandis que l’empattement affiche désormais 2,69 m, soit deux centimètres de plus. Cet accroissement des cotes extérieures se constate également à l’intérieur de l’habitacle du BMW X1 avec une belle habitabilité aux places arrière. Une habitabilité qui peut varier si l'on prend l'option banquette coulissante. Grâce à celle-ci, on peut choisir entre un espace important pour les jambes ou un volume de coffre plus important. La banquette lorsqu’elle est coulissante dispose également de dossiers rabattables (40/20/40) et réglables en inclinaison. Par rapport à la précédente génération, le volume de coffre du BMW X1 voit sa capacité augmenter avec 35 litres de plus (540 litres, au maxi c’est 1 600 litres). À noter que le volume du coffre des versions hybrides plug-in est réduit tout comme celui de la version électrique (490 litres) et que ces versions ne pourront disposer d'une banquette coulissante. Le tableau de bord est celui de la BMW Série 2 Active Tourer avec sa double dalle numérique (Widescreen) qui se compose d’un écran de 10,25 pouces qui fait face au conducteur tandis que l’écran multimédia tactile de 10,7 pouces reçoit le dernier système d’exploitation avec une interface très fluide et facile à utiliser. Comme à l’habitude, les assemblages sont parfaits, il n’y a rien à redire sur la qualité des matériaux et il y a de nombreux rangements comme celui situé sous la console centrale.

Au lancement, quatre moteurs seulement

La troisième génération de ce BMW X1 arrive en concession et les prises de commande sont possibles depuis quelque temps déjà. Pour le moment la gamme disponible se compose de quatre moteurs thermiques. Il s’agit de deux blocs essence (18i de 136 ch et 23i de 204 ch) et de deux moteurs diesels (18d de 150 ch et 23d de 211 ch). Tous ces moteurs sont associés à une boîte automatique à sept rapports et si les modèles équipés de moteurs les moins puissants sont de simples deux roues motrices sDrive, les modèles dotés des moteurs les plus puissants intègrent un système mild-hybrid 48 V et se voient associés à une transmission quatre roues motrices xDrive. Plus tard arriveront deux blocs hybrides rechargeables (25e de 245 ch et 30e de 326 ch) associés à une transmission xDrive. L'autonomie électrique de ces plug-in est de 89 km, tandis que le modèle 100 % électrique (BMW iX1) qui est également au catalogue affiche une autonomie de plus de 400 km.

La BMW X1 en dix points