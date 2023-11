SUV: pourquoi tant de haine?

Bien que plébiscités par les acheteurs de voitures neuves, les SUV sont de plus en plus stigmatisés par les pouvoirs publics, tant pour des raisons écologiques que de sécurité. A raison ? Pour le savoir, passons ensemble en revue les arguments des anti-SUV, en commençant par définir ce que cette appellation recouvre.

Comment définir un SUV ? Cette catégorie de véhicules, qui représente 47% des immatriculations de voitures neuves en France depuis le début de l’année, va de la très vertueuse Toyota Yaris Cross hybride au surpuissant Porsche Cayenne (hybridé lui aussi, au passage).

Or, les anti-SUV se cristallisent sur les modèles les plus encombrants, ultra-minoritaires et de plus en plus vertueux grâce à l’électrification, pour jeter l’opprobre sur l’ensemble de ce segment de marché.

Mais si la clientèle répond à l’appel, c’est tout simplement parce que les SUV répondent à leurs besoins en termes d’aspects pratiques, à quoi s’ajoute l’agrément d’une position surélevée.

De plus, les constructeurs ne laissent pas vraiment le choix. Si la berline et le break sont en net perte de vitesse, c’est aussi parce que l’offre ne cesse de se réduire.

C’est ainsi que sur les dix premiers mois de l’année, pour la seule catégorie des modèles familiaux, les berlines familiales se sont vendues à 178 000 exemplaires sur le continent européen…contre 472 000 pour leurs homologues typés SUV, soit 2,6 fois mieux ! Le SUV est le monospace d’aujourd’hui, tout simplement.

Les SUV sont-ils un scandale écologique ? Les SUV sont certes plus lourds que les berlines équivalentes, mais certainement pas dans les proportions avancées par leurs contempteurs.

Ainsi, quand la mairie de Paris, qui veut taxer les SUV plus lourdement l'an prochain, reprend sans ciller l’argumentaire du WWF selon lequel « un SUV pèse 200 kg de plus qu’un véhicule standard, mesure 25 cm plus long et 10 cm plus large », il faut bien replacer les choses dans le contexte avec par exemple le cas des Peugeot 308 (berline) et 3008 (SUV), modèles à succès.

La différence de gabarit et d'embonpoint demeure très raisonnable si l’on songe à l’écart qui sépare les deux modèles en termes d’habitabilité et d’aspects pratiques. Et l’on pourrait multiplier les comparaisons de ce type à l’envi, avec par exemple les Renault Clio/Captur, Volkswagen Golf/Tiguan ou autres Skoda Superb/Kodiaq.

Les SUV sont-ils dangereux ? Les statistiques de la Sécurité routière ne tenant pas compte des catégories de véhicules, il est impossible d’affirmer que les SUV sont plus ou moins dangereux que les berlines.

Leur (léger) surpoids pourrait être un handicap en situation extrême, mais pas dans le cadre d’une utilisation routière classique où une batterie d’aides électroniques à la conduite veille au grain.

Et s’ils coûtent effectivement plus cher à assurer, c’est en raison de prix de vente élevés et d’une réparabilité qui peut être plus onéreuse, à quoi s’ajoute l’appétit qu’ils suscitent auprès des voleurs de voitures. Les SUV volés sont en effet très prisés à l’export.

Il est donc difficile d’affirmer que les SUV ont plus d’accidents que les autres, même s’il est vrai qu’en cas de choc avec un piéton, le capot - un peu – surélevé puisse constituer un danger supplémentaire. Mais là encore, l’écart reste faible avec la berline. Pour reprendre l’exemple de nos Peugeot 308 et 3008, le test « choc piétons » mené par EuroNCAP donne des résultats similaires (67% pour le SUV contre 68% à la berline).



Beaucoup de bruit pour rien, on le voit. Et ce d’autant que l’électrification rapide du marché des voitures neuves fait que nombre de SUV seront bientôt électriques.

Relevons d’ailleurs que la voiture la plus vendue en Europe cette année sera très probablement la Tesla Model Y, devant la Dacia Sandero. Quant à l’élection de la voiture de l’année, dont les résultats seront connus début mars, elle met aux prises 7 voitures en finale…dont 5 SUV hybrides ou 100% électriques, à commencer par les nouveaux Renault Scénic et Peugeot 3008 ! Les anathèmes politico-écolo dont une chose, la réalité des attentes des automobilistes en est une autre.