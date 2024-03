SUV Volkswagen T-Cross (restylé) : lequel choisir ?

Le Volkswagen T-Cross est un petit SUV qui reprend la base de la Volkswagen Polo. Il vient de bénéficier d'un lifting afin de gommer une partie de ses défauts. Le principal concernait la qualité perçue de l’habitacle et Volkswagen a fait le nécessaire pour améliorer ce point. Le Volkswagen T-cross dispose désormais d’une belle casquette en plastique moussé au-dessus de l’instrumentation (qui est numérique en 8 ou 10,25 pouces selon la finition), tandis que l’écran central (8 pouces ou 9,2 pouces en option sur les finitions haut de gamme) n’est plus incorporé au tableau de bord, il est désormais « flottant » comme sur un VW T-Roc, le système multimédia est de nouvelle génération et se montre plus réactif et plus complet. À partir du deuxième niveau de finition, le Volkswagen T-Cross se dote de curseurs tactiles pour régler la température et la climatisation automatique bi-zone. Même s’il reste des plastiques durs, les matériaux employés sont plus valorisants et flattent plus l’œil que par le passé.

Lorsque l’on regarde ce modèle restylé, on se rend compte que les retouches sont limitées, mais visibles. Les projecteurs adoptent des LED à partir du premier niveau de finition (Life) et peuvent même être matriciels avec les finitions les plus huppées, Style et R-Line. Celles-ci reçoivent également un bandeau lumineux dans la calandre, alors que les deux premières finitions (Life et Life Plus) se contentent d’un jonc chromé. On note aussi que dans le bouclier avant, la grande prise d’air centrale a été agrandie et les prises d’air latérales sont désormais séparées et triangulaires. Sur les finitions hautes, ces prises d’air latérales adoptent des feux de jours verticaux à la façon du Volkswagen T-Roc. Il n’y a pas de changement en ce qui concerne les flancs du véhicule tandis qu'à l’arrière, les feux arrière adoptent une nouvelle signature lumineuse en forme de croix (cross en anglais) et le bandeau rouge entre les feux est désormais lumineux (il était en trompe-l’œil auparavant). Enfin, trois nouvelles teintes (jaune raisin uni, bleu clair métallisé et rouge roi métallisé) font leur apparition.

En ce qui concerne les aspects pratiques de ce modèle, ils sont inchangés. Si le Volkswagen T-Cross avec sa taille réduite (4,14 m de long) ne fait pas partie des SUV citadins les plus grands, il peut s’enorgueillir de disposer d’une banquette coulissante (avec dossiers inclinables). Cela permet de disposer de plus d’espace pour les jambes si on la recule au maximum ou de pouvoir faire varier le volume de coffre de 385 à 445 litres. De plus, de série il adopte un dossier de siège passager rabattable à plat ce qui permet de transporter des objets longs. Il est bon de noter que le coffre dispose d’un double fond et qu’il est possible en option de disposer d’une roue de secours galette (de série avec la finition Life Plus).

Sous le capot, le choix se limitera à des moteurs essence avec système Start-Stop, il n’y a pas d’hybridation même légère. On trouve donc le trois cylindres 1.0 TSI en 95 ch et 115 ch, le premier est associé à une boîte manuelle à cinq rapports, tandis que le second est associé à une boite séquentielle à double embrayage DSG7. Cette dernière équipe aussi le moteur le plus puissant, un quatre cylindres 1.5 TSI de 150 ch. Malgré l’absence d’hybridation, ces moteurs affichent des rejets de CO2 limités, mais écopent tout de même d’un malus compris entre 260 et 540 €. Sur la route, le Volkswagen T-Cross est plutôt typé confort que sportivité, et cela avec toutes les motorisations. Avec son petit gabarit, il est à l’aise en ville, mais ne se trouve pas dépourvu lorsqu’il faut envisager de longs parcours sur autoroute. Cependant le manque de dynamisme du châssis et son centre de gravité relevé n’incitent pas à la conduite sportive, on appréciera mieux ce modèle en usant d’une conduite souple et apaisée. Si le véhicule se montre très sécurisant et disposant de nombreuses aides à la conduite dont le Travel Assist de série capable de gérer la conduite de façon semi-autonome en contrôlant le suivi de file mais aussi la vitesse, il faut néanmoins composer avec une suspension un peu ferme, des tressautements sur les imperfections de la chaussée avec les roues de 18 pouces (en option avec finitions Style et R-Line). Disponible en quatre finitions (Life, Life Plus, Style et R-Line) le Volkswagen T-Cross restylé affiche des tarifs élevés, de 25 790 € en entrée de gamme avce le bloc de 95 ch à 34 210 € avec le moteur de 150 ch associé à la finition R-Line. Cette dernière finition affiche plus de sportivité, par rapport aux Life, Life Plus et Style plus « baroudeuses ». Enfin si le Volkswagen T-Cross vient d’arriver, n’oubliez pas lors de l’achat de demander une petite ristourne, il est possible d’obtenir une réduction ou bénéficier d’options gratuites, c’est à vous d’être un bon négociateur.

Le Volkswagen T-Cross restylé en dix points