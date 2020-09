Suzuki Jimny : le grand retour en France !

Ce n'était qu'un au revoir : il y a quelques mois, Suzuki France annonçait la fin du Jimny, la faute à des émissions de CO2 élevées qui lui valait un malus conséquent, équivalent à plus de la moitié du prix de l'auto, prix qui était pourtant un des principaux arguments de l'un des rares vrais 4x4 accessibles en Europe.

Mais Suzuki précisait tout de même que le Jimny reviendrait sous une autre forme. Et la voici : le Jimny passe de 4 à 2 places, et son homologation a changé. Il s'agit désormais d'un véhicule utilitaire, ce qui change beaucoup de choses : d'abord, le malus disparaît, mais aussi et surtout, il faut bien se rappeler que le contrôle technique pour un utilitaire doit être fait tous les 2 ans, comme un véhicule particulier, mais il y a aussi tous les ans le fameux contrôle "complémentaire" pollution.

Aucune information n'a pour l'instant été communiquée concernant la mécanique, mais on imagine que le quatre cylindres 1.5 de 105 ch est reconduit. A l'arrière, la suppression de la banquette permet de faire passer le volume de coffre à 863 litres, soit 33 litres de plus que l'ancien modèle avec la banquette rabattue, grâce à un plancher parfaitement plat.

Autre information à bien garder en tête : depuis peu, la législation a changé. S'il vous venait l'idée de transformer le Jimny utilitaire en véhicule particulier par la suite, il faudra vous acquitter du malus...