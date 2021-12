Suzuki : le Vitara reçoit un nouveau moteur hybride

Dès 2020, Suzuki s'est vanté d'avoir une gamme 100 % hybride. Mais il y a hybride et hybride ! Les modèles se contentaient tous d'une hybridation légère, un alterno-démarreur qui fournit une assistance très ponctuelle au bloc thermique. Autant le dire, le gain en consommation et en CO2 est infime.

Les choses ont toutefois changé, avec l'arrivée des Swace et Across, des Toyota rebadgées. Le break Swace a un moteur hybride classique, le SUV Across est rechargeable. Encore mieux cette fois : un modèle d'origine Suzuki est décliné en hybride classique. Il s'agit du SUV urbain Vitara.

Cette nouvelle variante associe un bloc essence 1.5 de 102 et un petit moteur électrique de 24 kW, soit 33 ch. La puissance maxi cumulée est de 115 ch. Dans cette configuration, le Vitara peut donc parcourir de courtes distances en électrique. Avec une bonne gestion du système, on attend des consommations en baisse en milieu urbain et péri-urbain. Ce Vitara hybride est doté d'une boîte automatique et peut être commandé avec la transmission intégrale Allgrip.

Cet hybride commence avec le niveau intermédiaire Privilège. L'écart de prix avec le 1.4 micro-hybride de 129 ch est de 3 000 €, mais il y a ici la boîte auto et donc une technologie moteur plus évoluée. Les versions deux roues motrices éviteront le malus en 2022, les 4x4 seront légèrement taxés.

Les prix du Vitara Gamme 2022