Suzuki présente la Swace, une Corolla rebadgée

Suzuki part à la conquête de nouveaux clients en développant son offre de grands modèles. Après l'Across, dévoilé en juillet, voici la Swace, un break compact. Il vous dit quelque chose ? C'est normal, c'est tout simplement une Toyota Corolla Touring Sports rebadgée. Ce modèle est issu d'un accord passé entre Suzuki et Toyota. Pour rappel, l'Across est un clone du Rav4.

On peut aussi parler de clone pour cette Swace tant les différences sont minimes. En fait, il n'y a qu'un changement : le bouclier avant. Alors que la Corolla a une seule grande bouche, les prises d'air sont ici en trois parties. Le logo de Suzuki est apposé sur la carrosserie, ce qui donne une barre noire continue entre les optiques, qui n'ont pas été changées.

Le reste est identique. Il en est de même à l'intérieur, puisque seul le logo sur le volant est modifié ! On retrouve donc la présentation aérienne de la Corolla, la planche de bord formant un bandeau à l'aspect flottant. Le véhicule mesure 4,66 mètres de longueur. Le coffre a un volume de 596 litres.

Forcément, la fiche technique est la même que la Toyota. L'intérêt pour Suzuki est d'avoir un véhicule avec une "vraie" hybridation (et non une simple hybridation légère à alterno-démarreur). On retrouve le bloc essence 1.8, qui développe chez Toyota 122 ch. Ce modèle doit ainsi aider Suzuki à baisser ses émissions de CO2 (annoncées ici entre 99 et 115 g/km selon le cycle WLTP). Les ventes seront lancées cet hiver.