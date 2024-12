Tavares parti, la crainte d'une nouvelle fin abrupte pour Peugeot Sport au Mans

Retour en 2011. Cette année-là, le groupe PSA était au plus mal et préparait de nombreuses suppressions de postes. Après avoir vaincu Audi en 2009 aux 24 Heures du Mans et opposé une redoutable résistance aux protos allemands l’année suivante, Peugeot Sport préparait la 908 HYbrid4 pour repartir à l’assaut des machines de la marque aux anneaux et récupérer la victoire aux 24 Heures du Mans. Hélas, le programme fût brusquement abandonné car jugé « politiquement indéfendable » au moment où il fallait supprimer des emplois et faire des économies.

La Peugeot 9X8 actuelle, elle, n’a toujours pas réussi à gagner les 24 heures du Mans. Depuis ses débuts en 2022, elle peine à se rapprocher du niveau des meilleures autos de la catégorie Hypercar (Toyota, Ferrari, Porsche) et a dû passer par une grosse évolution technique au début de la dernière saison. Il y a quelques semaines encore, Peugeot Sport préparait la saison 2025 avec l’ambition de signer de bien meilleurs résultats. Juste avant la démission de Carlos Tavares du poste de directeur général de Stellantis…

Sans Tavares, quel avenir pour le programme ?

Il se trouve que le programme de Peugeot Sport au plus haut niveau de l’endurance avait été commandé par Carlos Tavares. C’est lui qui avait jeté à nouveau la marque au lion dans le grand bain du sport automobile international après avoir soigneusement évalué la rentabilité d’un tel programme (séduit par la réduction des coûts promise par le nouveau règlement Hypercar).

Maintenant que les Italiens d’Exor reprennent le leadership au sommet de Stellantis, eux qui sont connus pour être très proches de Ferrari qui a remporté les deux dernières éditions des 24 Heures du Mans, faut-il s’inquiéter pour l’avenir du programme Hypercar de Peugeot Sport dans un contexte où les ventes et la rentabilité du groupe s’effondrent ?

Un retrait de Peugeot Sport sans avoir réussi à signer la moindre victoire depuis le début du programme 9X8 serait évidemment un sacré camouflet. Sans doute pire encore que celui de l’arrêt du programme 908 en 2011 alors qu’une nouvelle version de l’auto très compétitive s’apprêtait à jouer la victoire l’année suivante.

Comme se questionnent les journalistes de l’Equipe, on peut aussi se demander ce qu’il adviendra des engagements de Stellantis en Formula E où deux de ses marques sont présentes (DS Automobiles et Maserati). Sachant que la première a déjà tout remporté dans la discipline et que la seconde n’a peut-être pas grand-chose à y gagner, un retrait de la discipline n’aurait rien de choquant à ce niveau.