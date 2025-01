Tesla leader du marché en 2024

Ce devait être l’année de l’apothéose, ce fut celle de la pause. Alors que le marché s’attendait à une forte progression des ventes de voitures électriques via les canaux B2B (loueurs longue durée, entreprises et administrations) en France, celles-ci ont timidement augmenté de1,5 % selon les chiffres AAA Data. La part de marché des voitures particulières à batteries sur le B2B passe ainsi de 12,2 % en 2023 à 13,8 % en 2024. Dans une sombre année 2024 pour le B2B, le marché de l'électrique en dents de scie, avec quatre mois en baisse, termine sur un bilan général positif. En 2024 « on a donc assisté à une forme de coup d’arrêt de l’électrification l’année dernière (...), alors que fin 2023 par rapport à 2022, le gain s’élevait à près de 5 points de parts de marché » relève l’Arval Mobility Observatory.

Tesla devant Peugeot et Renault

Dans ce contexte difficile, Tesla prenait la tête du marché dès janvier pour ne jamais la quitter. Le constructeur américain a terminé 2024 avec 13 133 immatriculations, perdant au passage environ 20 % de ses ventes par rapport à 2023. Le podium est complété par Peugeot (9 115, + 4,1 %) et Renault (8 498 immatriculations, +12,3 %) bien aidés par leur réseau et leur forte implantation sur le marché à entreprises.

Dans le détail, Tesla truste les deux premières marches du podium avec ses Model Y (7 773 unités, -26,1 % ) et Model 3 (5 033 unités, +0,5 %). Viennent ensuite la Peugeot-e-208 (4 552 unités -32,9 %), suivi des Renault Scénique E Tech (3 113 unités) et Megane E-Tech (2 986 unités, -27,1 %). Et 2025 commence bien pour le constructeur américain. Sans avoir à vendre la moindre voiture, Tesla pourrait empocher un milliard d’euros en accordant à ses concurrents, dont Stellantis, son crédit d’émission. Une nouvelle source de recettes facilement gagnée.