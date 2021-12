Tesla Model 3: dans le Top 10 des ventes aux particuliers

Il suffit de circuler un peu dans les grandes agglomérations pour s’en rendre compte : la Tesla Model 3 rencontre un joli succès dans l’Hexagone, bien aidée en cela par une politique tarifaire compétitive, qui lui permet de s’afficher à partir de 37 800 € bonus compris.

Pour autant, les chiffres publiés il y a quelques heures par C-Ways/Autoways, ont de quoi étonner : la berline électrique américaine se hisse au huitième rang des ventes aux particuliers cette année, avec 18 449 unités immatriculées (chiffres arrêtés au 26 décembre).

Ce classement, que domine la Dacia Sandero (67 568 unités, soit près de deux fois mieux que sa première poursuivante la Peugeot 208), montre aussi le faible écart qui sépare la Tesla de stars telles que les Renault Clio (21 842 ex.) et autres Toyota Yaris (20 242 ex.).

La Renault Zoé, autre vedette du marché de l'électrique, n'apparaît qu'en onzième position de ce classement.

La Model 3 est donc partie pour s’installer durablement dans le paysage automobile français, en attendant que la riposte s’organise du côté des acteurs traditionnels de la catégorie des berlines familiales.

Mais il y a encore de la marge, si l’on se fie aux chiffres de la Plateforme automobile (PFA) qui comptabilise à la fois les ventes aux particuliers et aux professionnels : de janvier à novembre, il s’était écoulé 21 000 Tesla Model 3, soit plus que les ventes cumulées de Peugeot 508 (7 900 ex.), BMW Série 3 (4 500 ex.) et Mercedes Classe C (3 200 ex.), qui sont les seules autres berlines familiales du Top 100 des immatriculations en France.