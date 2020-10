Tesla Model 3: déjà un restylage !

En bref Autonomie améliorée Tarifs inchangés, à partir de 49 600 € Suppression des chromes extérieurs Nouvelles roues

Avec plus de 5 000 exemplaires écoulés sur les neuf premiers mois de l’année, la Tesla Model 3 est tout simplement la berline familiale premium la plus vendue en France. Elle laisse loin derrière les BMW Série 3 (2 894 unités), Mercedes Classe C (2 603 ex.) et Audi A4 (2 428 ex.). Un véritable succès, qui se duplique bien sûr dans d’autres pays. Elle est ainsi la deuxième voiture électrique la plus vendue en Europe depuis le début 2020, derrière l’incontournable Renault Zoé.

Deux ans après son lancement sur le Vieux continent, l’Américaine reçoit des retouches esthétiques et techniques qui participent de l’évolution constante des produits de la société. Elon Musk aime ainsi à répéter que « si vous attendez qu’une Tesla cesse d’évoluer pour en acheter une, vous n’achèterez jamais de Tesla. »

Exit les chromes !

La « nouvelle » Tesla Model 3 (ou TM3, pour les intimes) se reconnaît donc à ses entourages de vitres, poignées de portes et répétiteurs de clignotants qui virent au noir. On note aussi le nouveau design des enjoliveurs « turbine » des versions Standard Range Plus (49 600 €) et Grande Autonomie (57 800 €), ainsi que les roues sport de 19 pouces au design inédit. De nouvelles jantes 20 pouces Überturbine font leur apparition sur la version Performance (64 890 €).

Techniquement, les évolutions sont plus nombreuses. La première concerne l’évolution de l’autonomie de la voiture. Ceci est permis, sur les versions à transmission intégrale, par l’adoption de la pompe à chaleur qui équipera la future Model Y. S’ajoutent à cela de nouveaux pneus plus efficients et des modifications de moteur et de logiciel.

Résultat, la version d’entrée de gamme Standard Range Plus offre désormais 430 km (soit 21 de plus que précédemment), tandis que la Grande Autonomie revendique 580 km (560 km auparavant). L’écart se resserre donc avec la version Performance, pour qui Tesla annonce 567 km de rayon d’action (537 km jusqu’ici).

La différence d'autonomie devient donc des plus négligeables entre ces deux versions haut de gamme, mais on note que la version la plus sportive peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,3 s, contre 4,4 s à la Grande Autonomie (valeur tout de même identique à celle d'une Porsche 718 Cayman GT4…).

Pour mémoire, rappelons que de nouvelles fonctionnalités sont apparues dans la gamme Tesla depuis le mois de juillet 2020. On citera ainsi la notification envoyée sur le smartphone du propriétaire si l’une des portes ou un des couvercles de coffre est ouvert depuis plus de 10 minutes, ou si une des vitres est ouverte alors même que les portières sont verrouillées.

Par ailleurs, il sera désormais possible de remonter les vitres au moment d’activer le verrouillage de la voiture. En cas de freinage d’urgence au-delà de 50 km/h, les warnings s’activent désormais automatiquement.

Citons aussi l’avertissement sonore de feu passant au vert, l’amélioration du système de lecture des panneaux de limitations de vitesse, ou bien encore l’allumage automatique des warnings en cas de freinage d’urgence quand la voiture roule au-delà de 50 km/h.

Notez enfin que les évolutions de la Model 3 d'entrée de gamme ne s’appliqueront que pour les modèles livrés à partir de février 2021. La bonne nouvelle, c’est qu’une sélection de Model 3 Autonomie Standard Plus cru 2020 est actuellement disponible pour une livraison immédiate, avec un tarif abaissé de 2 000€ par rapport à un modèle 2021. Toujours ça de pris.