Tesla : une berline compacte pour 2023.

Lors de sa dernière allocution aux actionnaires de Tesla, Elon Musk a confirmé qu’il avait dans l’idée de produire une voiture plus petite que la Tesla Model 3 qu’il voudrait proposer à 25 000 dollars en entrée de gamme (21 300 euros). Pour parvenir à un tel tarif, le constructeur compte en effet sur la réduction des coûts des éléments techniques d’une voiture électrique dans un futur proche. Cette auto sera assemblée en Chine dans la "gigafactory" que possède la marque à Shanghai (la marque produit déjà là-bas des batteries et les Tesla Model 3 et Tesla Model Y).

Pour la Chine dans un premier temps

Par rapport à la Tesla Model 3, Celle que nous appelons Tesla Model C sera moins longue (4,30 m de long au lieu de 4,69 m) et devrait être beaucoup plus abordable avec un tarif que nous estimons à 32 000 € pour le marché français (les prix de la Tesla Model 3 commencent à 49 600 €). En revanche, la Tesla Model C devrait être tout aussi performante et high-tech que sa grande sœur et d’ailleurs Elon Musk promet pour cette auto un système de conduite entièrement autonome. Attendons cependant de voir si elle en disposera, car la technologie a encore besoin d’être affinée et la loi doit également évoluer pour autoriser un tel système. De l'annonce devant les actionnaires de la marque à l’arrivée d’une telle voiture sur notre marché il faudra du temps. C’est pourquoi le patron de la marque californienne n’envisage pas un lancement avant trois ans. Pour nous Européens ce sera plus long, car cette auto sera réservée dans un premier temps au marché chinois.

Plus de 100 000 ventes en 2019, combien en 2024 ?

Future concurrente d’une Nissan Leaf, d’une Volkswagen ID.3 ou encore de la toute nouvelle Citroën ë-C4, la Tesla Model C devrait être proche de ces rivales dans de nombreux domaines (habitabilité, équipements, autonomie) tandis que les performances pourraient être plus élevées avec des électromoteurs plus puissants. Ainsi la puissance du modèle de base pourrait avoisiner les 200 ch. Elle reprendrait la même disposition technique que la Model 3 : un électromoteur (propulsion), deux électromoteurs (traction intégrale). Cette auto permettrait à la marque américaine d’accroître sa visibilité sur un marché européen où les ventes de Tesla ont pratiquement atteint les 110 000 exemplaires l’an dernier grâce à l’arrivée de la Tesla Model 3. Si Elon Musk tient ses promesses (tarif, disponibilité…), les ventes de Tesla en Europe pourraient bien s’envoler dans les prochaines années.

La future Tesla Model C en dix points

Berline compacte électrique, cinq places, cinq portes

Concurrente des Nissan Leaf, Citroën ë-C4, Nissan Leaf, Volkswagen ID.3…

Lancement prévu fin 2023 en Chine

Arrivée prévue courant 2024 en Europe

Production en Chine dans l’usine Tesla de Shanghai

Puissance : de 200 à 450 ch

Autonomie : de 350 à 550 km

Un seul électromoteur (propulsion) ou deux électromoteurs (traction intégrale)

Possibilité d’un système de conduite entièrement autonome

Tarif : à partir de 32 000 €*

*Estimation