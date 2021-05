Tesla va dédommager certains clients à hauteur de 13 000 €

Décidément, les Norvégiens ont la gâchette facile lorsqu'il faut se lancer dans les procédures judiciaires. En 2016, d'abord, en 2018, ensuite : à chaque fois, des clients qui poursuivent le constructeur américain pour des affirmations jugées erronées. Tesla, qui n'avait probablement pas envie de froisser l'un de ses plus gros marchés pour une poignée de clients belliqueux, avait alors conclu un accord sur la base d'un dédommagement à titre individuel.

Une stratégie visiblement à nouveau retenue, et toujours concernant des clients de Model S et X avec batteries 85 kWh. Selon Nettavisen, une trentaine de propriétaires de Model S et X produits entre 2013 et 2015 ont remarqué une baisse significative de l'autonomie après une mise à jour portant sur la gestion des batteries. Tesla précise que cette mise à jour avait pour but de préserver ces batteries et améliorer leur longévité.

Le tribunal a condamné Tesla à dédommager chaque client à hauteur de 13 300 €. Sur la période 2013-2015, Tesla aurait livré environ 10 000 Model S et X concernés par cette mise à jour. Si tous ces clients venaient à se manifester, cela pourrait coûter plus de 130 millions d'euros à la marque américaine.