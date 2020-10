Tesla va livrer en France des Model 3 fabriquées en Chine

Une américaine made in China. Voilà ce que vont recevoir des acheteurs de la Tesla Model 3. La marque vient de le confirmer via un communiqué de presse. L'info circulait depuis quelques heures, grâce notamment à la publication d'un bon de commande d'un client français sur lequel figure la mention "Model 3 - China".

Tesla fait savoir qu'il va exporter depuis la Chine des Model 3 vers "plus d'une dizaine de pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et la Suisse" et souligne que "cette décision démontre l'excellence de la fabrication chinoise dans le monde".

L'usine de Shanghai est la troisième de Tesla, et la première située en dehors des États-Unis. Elle a été inaugurée en 2019 après avoir été construite en un temps record. La marque avait toutefois indiqué que cette usine devait uniquement alimenter le marché chinois. Elle semble donc avoir changé d'avis afin de répondre à la demande de Model 3 sur le Vieux Continent. De janvier à septembre, Tesla a notamment immatriculé 5 025 Model 3 en France. La berline électrique est ainsi loin devant la BMW Série 3 (2 894 ventes).

Le site de Shanghai a un objectif de capacité annuelle de 500 000 véhicules. Pour alimenter le marché européen, la marque construit une usine en Allemagne, à Berlin. Celle-ci doit être opérationnelle d'ici 2022.