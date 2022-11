TOP 10 des SUV citadins les plus maniables et les plus faciles à garer

Tous les automobilistes se trouvent un jour confrontés à chercher une place de parking. Se garer est tout un art et peut-être parfois une vraie source de problème. Du fait de leur taille réduite, un SUV citadin trouvera plus facilement une place adaptée à sa taille, mais si son rayon de braquage est trop important, le conducteur sera peut-être obligé de faire plusieurs manœuvres pour se garer correctement. De même faire demi-tour dans une petite rue se trouve facilité par un diamètre de braquage le plus réduit possible. Afin de savoir si une voiture braque bien, on recherche dans la fiche technique le diamètre (rayon X 2) de braquage qui est exprimé en mètres.

Entre trottoirs ou entre murs

Pour trouver de diamètre de braquage d’une auto, il existe deux méthodes : une mesure « entre trottoirs » et une autre « entre murs ». La première entre trottoirs, est prise en mesurant à partir du bord extérieur de roue extérieure au virage, sans tenir compte du porte-à-faux avant, l’autre en prenant en compte la carrosserie du véhicule, voir le schéma ci-dessous.

Le diamètre ne fait pas tout

Les constructeurs utilisent très souvent la mesure « entre trottoirs » qui est la plus performante, mais omettent quelquefois de porter cette indication dans les fiches techniques. D’autres éléments peuvent permettre de savoir si une voiture est plus maniable lors des manœuvres de parking qu’une autre, par exemple l’empattement. Plus l’empattement est long, plus la voiture aura un grand diamètre de braquage. De plus, le gabarit de l’auto joue beaucoup. Quelques centimètres de plus et il est impossible de se garer, les SUV citadins affichant une taille comprise entre 4,10 m et 4,35 m, ce sont les premiers qui trouveront plus facilement une place par rapport à un modèle compact ou familial. L’architecture du véhicule et l’implantation des organes mécaniques agissent aussi sur le diamètre de braquage, ainsi avec une traction l’angle de braquage sera pénalisé par la présence de la boîte/pont et des cardans, sur une propulsion ce désagrément n’existe pas, les SUV citadins étant tous des tractions (même s’ils peuvent disposer d’une transmission intégrale, le moteur et la boîte sont à l’avant), ils sont tous logés à la même enseigne.

Pour réaliser ce nouveau Top 10 des SUV citadins les plus maniables et faciles à garer, nous nous sommes intéressés au diamètre de braquage de tous ces véhicules, et pour les départager en cas d’ex aequo, nous nous sommes aussi intéressés à leur gabarit.

Enfin si aujourd’hui dans la catégorie des SUV citadins en France, ce sont les Peugeot 2008, Renault Captur, Dacia Duster, Toyota Yaris Cross, Citroën C3 Aircross, Ford Puma qui sont en tête des ventes depuis le début de l’année, ce ne sont pas forcément les modèles qui braquent le mieux, mais pour savoir quel SUV citadin est le plus maniable, place au classement de ce TOP 10.