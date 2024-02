Totem Automobili GT Super: plus que parfaite - En direct du salon de Genève 2024

Quelques merveilles surnagent dans la pâle expo en cours au Palexpo de Genève. Ainsi en va-t-il de la Kimera EVO38, mais aussi de la Totem Automobile GT Super, restomod de toute beauté.

Si le modèle qui sert de base est la merveilleuse Alfa Romeo Giulia GTA, nous avons affaire à une création des plus modernes, animée par un V6 2.8 biturbo développant quelques 600 ch et 700 Nm de couple. Ainsi gréée, l’auto abat l’exercice du 0 à 100 km/h en 3,2 s. Et si cela ne suffit pas, une version « stage 2 » de 750 ch (850 Nm) est également disponible.

La carrosserie monocoque se compose de fibre de carbone, ce qui permet de contenir le poids de cette macchina à 1180 kilos. Des freins Brembo (6 pistons à l’avant et 4 à l’arrière) se chargent de canaliser les ardeurs de l’ensemble.

Cette voiture rend un superbe hommage à l'Alfa Giulia GT originelle lancée en 1963, et à quelques mètres se situe le stand Renault, qui ressuscite la R5 lancée en 1972. Est-ce à dire que l'automobile est un perpétuel recommencement?