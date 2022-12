Tous les futurs SUV.

Est-il possible aujourd’hui lorsque l’on s’intéresse à l’automobile d’ignorer les SUV ? Ils sont tellement nombreux (et le seront encore plus dans les prochains mois) qu’éviter ce sujet va vous privez de parler d’une très grande partie de la production automobile mondiale. Tout le monde s'y met, même les marques les plus sportives comme Ferrari qui présente son Ferrari Purosangue, Lotus qui dégaine son Lotus Eletre. Les marques françaises ne sont pas en reste et Alpine prévoit, non pas un, mais trois SUV. Et l'on ne parle pas des berlines ou des breaks qui se "SUVisent" pour être dans l'air du temps et attirer toujours plus de clients. Qu'ils soient petits, compacts, grands, toutes les marques veulent au moins un SUV dans leur gamme, certaines comme Audi, BMW, Mercedes multipliant les modèles hauts sur roues.

Même si on n’est pas fan de type d’auto il faut bien dire que la population des SUV ne cesse de s’étendre et vous pourrez le constater dans ce dossier consacré aux futurs SUV. On fait le plein de SUV pour les prochaines années et si nous avons essayé d’être les plus exhaustifs possibles, il y aura sûrement des manques au vu de l’avalanche des nouveautés.