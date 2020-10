Toyota C-HR : le carton - Salon de l'auto Caradisiac

Lorsque Toyota décide de sortir un SUV compact, plus petit que le Rav-4, il sait qu'il va devoir affronter une concurrence féroce, sur un marché saturé de modèles. Le C-HR sera son arme.

dailymotion

Alors pour se démarquer, le constructeur japonais a misé sur deux choses. Premièrement une expertise reconnue dans le monde de l'hybridation. Le C-HR serait majoritairement hybride. Et deuxièmement, les designers ont eu carte blanche pour en faire un SUV carrément original. Et ça se voit ! Le C-HR, pour "coupé high-rider", est particulièrement expressif. Et ce style si original ne peut que s'exprimer pleinement au sein du hangar à ballons dirigeables d'Ecaussevile, où Caradisiac organise ce salon. Un lieu à l'architecture au moins aussi décalée et impressionnante que l'est le style du SUV compact Toyota.

Taillé à la serpe, il propose effectivement un profil de coupé, des lignes tendues et alambiquées, des feux arrière proéminents à la mode Honda Civic, des poignées de portes cachées dans les montants. Bref, il en jette.

Mais loin de refroidir les clients, ils se sont au contraire rués sur cette nouveauté dès sa sortie en 2016. Et il fait depuis un carton, relatif certes par rapport aux SUV compacts thermiques des constructeurs français (3008, C5 Aircross), mais Toyota est plus que satisfait.

Il a déjà été restylé, en novembre 2019, adoptant pour l'occasion un deuxième moteur hybride de 184 ch, pour épauler celui qui faisait l'essentiel des ventes auparavant, un bloc hybride de 122 ch, repris à la Prius 4. Il existe aussi un bloc thermique 1.2 turbo essence de 116 ch, qui selon nous n'a aucun intérêt.

Avec son moteur 122 hybride le plus répandu, le C-HR est remarquablement frugal, il est facile de descendre sous les 4,5 litres de moyenne. Et il est suffisamment performant, sans être sportif. Le comportement est par contre dynamique, sans être inconfortable. En tout état de cause, un SUV sympa, qui ne péchera que par un volume de coffre assez faible et une habitabilité moyenne.

Nos essais de Toyota C-HR

Essai vidéo - Toyota C-HR 2017 : arme de conquête

Avec le C-HR, Toyota a mis le paquet pour se distinguer sur un marché qui commence à être saturé. Design marqué, motorisation hybride et qualité renforcée, le SUV compact est la nouvelle arme de conquête de Toyota. > Lire l'essai

Essai - Toyota C-HR 1,2 T 116 : hors hybride, point de salut ?

Grâce à sa personnalité stylistique indéniable dans une catégorie pourtant saturée, le Toyota C-HR fait un départ sur les chapeaux de roues en termes de ventes en France. Proposé en hybride à partir de 28 600 €, moteur phare de la marque, il est aussi disponible avec un 1,2 l turbo essence de 116 ch démarrant à 23 000 € ! > Lire l'essai

Essai vidéo - Toyota C-HR (2019) : confirmation d'un succès

Trois ans après son lancement, le Toyota C-HR, l’un des rares SUV compacts généralistes hybrides a droit à un restyling de mi-carrière. Au programme, de légères évolutions esthétiques mais surtout l’arrivée d’un nouveau moteur plus puissant de 184 ch, qui devrait lui permettre de séduire une clientèle encore plus vaste. Premier essai de cette nouvelle motorisation. > Lire l'essai

Nos comparatifs avec le Toyota C-HR

Nos vidéos du Toyota C-HR

Toutes nos vidéos de Toyota C-HR

Que vaut le Toyota C-HR en occasion ?

Ce SUV japonais occuper mine de rien une belle place sur le marché hexagonal, surtout si l'on n'observe que le marché du SUV hybride. Nous lui avons consacré un article "arrive en occasion". Et si sa maxi-fiche fiabilité n'est pas encore réalisée, cela ne saurait tarder.

Le Toyota C-HR arrive en occasion : l'hybride aux tarifs plombés

Style pour le moins audacieux, impasse sur le diesel osée, accent mis sur l'hybride. Toyota a voulu frapper fort avec son nouveau SUV, à cheval entre les citadins et les compacts. Commercialement, c'est un succès. En occasion aussi ? C'est ce que nous allons voir. > Lire l'article

Le Toyota C-HR en occasion Les prix en neuf du Toyota C-HR : de 29 800 € à 38 800 € Les prix en occasion du Toyota C-HR : de 15 000 € à 39 000 € Plus de 1 800 annonces de Toyota C-HR d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Toyota est déjà une marque à la réputation de fiabilité bien assise. Et non usurpée sauf si l'on se penche sur les diesels du début des années 2000. Non, Toyota n'a pas échappé aux aléas de cette époque. Mais leurs modèles hybrides sont à la pointe de la fiabilité. Et le C-HR ne déroge pas à la règle. Cela dit, on relève des bugs électroniques et une fragilité de la peinture.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !