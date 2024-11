Toyota dévoile un Land Cruiser magnifique à Las Vegas

Toyota vient de lancer son tout nouveau Land Cruiser sur le marché européen. Certes, il n’est plus en odeur de sainteté ici à cause de son grammage CO2 élevé synonyme de malus écologique français maximal. Mais avec son style un peu retro et sa silhouette carrée, il possède de quoi faire un malheur auprès de la clientèle des SUV (au moins en dehors des frontières de la France).

Ce nouveau Land Cruiser est exclusivement disponible en version « châssis long », délaissant la carrosserie courte qui existait aussi dans la gamme du modèle sur ses précédentes générations. Et il n’aura évidemment pas droit aux variantes « découvrables » à la façon du Jeep Wrangler ou du Ford Bronco, capables de se transformer en modèles cabriolets dès qu’on enlève les panneaux du toit.

Un Land Cruiser pick-up découvrable

Mais c’est bien un Land Cruiser équipé d’une benne arrière qui s’expose à l’occasion du SEMA Show 2024 de Las Vegas, traditionnellement consacré aux préparations automobiles les plus folles de tous les Etats-Unis (mais aussi d’ailleurs). Le Land Cruiser Rox a droit à une grosse préparation châssis avec une suspension largement réhaussée, des pneus tout-terrain énormes, une rampe de feux sur le toit et une teinte pastel très californienne. Il s’agit évidemment d’un exemplaire unique, conçu tout spécialement pour l’évènement.

A noter que Toyota y a aussi amené un 4Runner tout aussi fou, le Surf Concept. Et pour rappel, le Land Cruiser s’affiche actuellement à partir de 80 000€ chez nous en France. Avec un malus écologique 2024 de 60 000€ à cause de ses 275 g/km de CO2…