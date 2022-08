Toyota Yaris Cross GR Sport, le crossover qui n'a que l'air sportif

Désormais courante parmi les constructeurs automobiles, la recette d'ajouter un style plus sportif sans l'agrémenter d'une mécanique plus performante a fait son chemin depuis quelques années au sein de la gamme Toyota. Que vous optiez pour une citadine Yaris, une compacte Corolla ou encore un SUV compact C-HR, il est possible de choisir la finition « GR Sport » donnant un look sportif à l'auto mais sans retoucher le moteur. Et le crossover urbain Yaris Cross adopte lui aussi cette finition « faussement sportive » pour ceux qui trouveraient le modèle normal un peu trop discret.

Le Yaris Cross GR Sport arbore en effet une face avant légèrement plus agressive, avec un traitement différent de sa calandre et de la grille inférieure du bouclier. La poupe modifie aussi l'esthétique de sa partie inférieure en plastique noir et la voiture reçoit de nouvelles jantes de 18 pouces à 10 rayons, en plus de quelques badges « GR » placés sur la carrosserie. A l'intérieur, on retrouve aussi des badges « GR » sur la sellerie et le volant, avec des sièges en « Ultrasuède » pour faire croire que vous roulez dans une sportive tapissée d'Alcantara.

Toujours 116 chevaux hybrides, mais une suspension retouchée

Sous le capot, rien à signaler autour du petit quatre cylindres hybride non rechargeable, dont la puissance maximale de 116 chevaux ne change pas. En revanche et comme pour les autres modèles Toyota en finition GR Sport, l'auto bénéficie de réglages de suspensions différents pour améliorer légèrement son dynamisme. Rien à voir, évidemment, avec la vraie mise au point sportive d'une GR Yaris ou d'une GR Corolla. On ne connaît pas encore le prix de la Yaris Cross GR Sport mais le carnet de commandes ouvrira à la fin de l'année.