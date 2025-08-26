Un atroce SUV Bugatti imaginé par un graphiste

Commercialiser un SUV est une démarche largement employée par les constructeurs de luxe pour décaler à la hausse les scores des ventes et par la même occasion rajeunir la clientèle. Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin et même Ferrari se sont risqués à l'exercice avec plus ou moins de succès. Et si Bugatti se lançait aussi ?

C'est avec cette philosophie que l'artiste Evren Ozgun propose via sa chaîne Youtube "Evren Ozgun Spy Sketch" sa vision d'un véhicule surélevé frappé du fer à cheval. Les lignes évoquent la Bugatti Chiron avec un bandeau en guise d'éclairage arrière, une grande calandre, des projecteurs aux lignes agressives, des grandes jantes semblables à celles de la supercar et une identité visuelle globale respectée. Même si le look du véhicule permet de l'associer en quelques secondes à la firme de Molsheim, le rendu peu glorieux ne convainc pas au point d'espérer une production en série.

Bugatti, spécialiste des pièces uniques

Une autre raison justifie le fait que ce genre de modèle n'est pas prévu de sitôt : celle de l'exclusivité. Le constructeur met un point d'honneur à diffuser en petite série ou à la carte ses voitures les plus emblématiques. Pour preuve, Bugatti vient de dévoiler la Brouillard. Il s'agit d'une pièce unique du nouveau "Programme Solitaire" équipée d'un bloc W16 8,0l quadriturbo de 1600 chevaux pour 1600 Nm de couple. Les bruits de couloir évoquent pour ce véhicule un tarif supérieur à 25 millions d'euros.